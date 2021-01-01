Рубль или доллар: в какой валюте лучше хранить деньги в 2021 году

Каким будет курс рубля в 2021 году? Что влияет на курс рубля по отношению к доллару или евро? Что лучше для развития российской экономики – сильный или слабый рубль? Стоит ли хранить деньги в рублях в 2021 году или лучше выбрать другую валюту? На эти вопросы "Дни.ру" ответили эксперты.



Геннадий Салыч, председатель правления Банка "Фридом Финанс"

По словам эксперта, сохраняется существенная неопределенность и наличие разнонаправленных факторов, которые будут влиять на рубль в 2021 году. Важным для инвесторов стало отсутствие намеков на возможное смену вектора ДКП в следующем году.

Регулятор уверен в стабильности экономической ситуации, но при этом не намерен вмешиваться в ценообразование на валютном рынке, прибегать к интервенциям.

"Риском для рубля выступают санкционные риски. Уже сейчас санкционная "премия" в курсе составляет шесть-восемь рублей. Оснований предполагать, что в следующем году санкции будут сняты, сейчас нет", – сделал прогноз специалист. По его словам, инфляция, как один из факторов девальвации, будет снижать свое значение. Согласно данным Центробанка, в 2021 году она останется в выражении менее 4%.

"В дальнейшей динамике доллара США по отношению к валютам развивающихся стран, например, к рублю, будет преобладать зависимость от состояния фондового рынка и склонности инвесторов к риску. Рассчитываем на продолжение роста фондовых рынков. Но в случае реализации сценария глубокой коррекции на биржах курс рубля сместится в сторону верхней границы прогнозируемых диапазонов", – заявил Геннадий Салыч.

Нефть, как один из основных факторов поддержки притока экспортной валютной выручки, будет, вероятно находиться в диапазоне $40-60 за баррель, считает специалист. При смещении в верхнюю часть этого диапазона рубль может укрепиться на три-пять единиц к доллару и евро. По словам эксперта, в базовом сценарии при отсутствии экономических шоков доллар США будет находиться в диапазоне 68-82 рублей, европейская валюта в пределах 80-97 рублей в следующем году.

Геннадий Салыч считает, что для россиян актуальна покупка иностранных валют в 2021 году. Даже если вы планируете просто держать "кэш", такие вложения позволят увеличить покупательную способность сбережений в будущем. Интересны евро, американский доллар, японская йена, юань.

Если у человека достаточно сбережений, и он планирует вложить часть в иностранные валюты, лучше всего делать это постепенно. "С уверенностью можно сказать, что текущий курс рубля не самый выгодный, сохраняется вероятность его укрепления. Но и ждать этого укрепления долго не стоит. "Дно" пары доллар-рубль вы все равно не определите", – отметил эксперт.

По его словам, правильной тактикой является постепенное наращивание доли валюты в сбережениях с увеличением объема покупок в случае укрепления рубля. Соотношение валютных и рублевых активов в корзине может поддерживаться от 2 к 1 до 1 к 1 в зависимости от планируемых трат, горизонта инвестирования и других факторов.

Владимир Волков, директор казначейства РГС Банка

По словам эксперта, неоспорим факт того, что пандемия коронавируса негативно влияет на мировую экономику в общем и российскую, в частности. "Пока перспективы и временные рамки ее окончания непонятны, в связи с чем перспективы национальной валюты представляются туманными, а существенное укрепление ниже уровня 70 рубля за доллар США маловероятным", – считает Владимир Волков.

По его словам, курс рубля в 2021 будет зависеть от таких факторов, как период окончания пандемии, развитие мировой экономики, глобальный покупательский спрос и стоимость энергоресурсов на международных финансовых рынках. Он добавил, что слабый рубль делает отечественные товары конкурентными и привлекательными, но отдельно взятого человека беднее, поскольку 70% товаров составляет импорт.

Сильный рубль делает российские товары дорогими и менее востребованными, приток в бюджет падает и социальная сфера начинает испытывать острый дефицит. При этом работающие граждане относительно покупательной способности более финансово уверены.

Эксперт заключил, что в целях сохранения накоплений предпочтение лучше отдать доллару США. Для постоянных ежемесячных расходов он посоветовал держать деньги в рублях.