С вертолета разбрасывать: Силуанов оправдал размер выплат для россиян

Некоторые эксперты заявляют, что размер материальной поддержки для граждан и предпринимателей, пострадавших из-за коронавируса, не так велик, как этого бы хотелось для комфортного прохождения кризисного периода. Однако на деле с реальным списком мер люди оказываются не знакомы.
Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что пострадавшие из-за коронавируса в России малые предприятия получат не только отсрочки на полгода по налогам, кредитам и арендным платежам, а также беспроцентные кредиты на зарплату, но и гранты в размере минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника. Для малых предприятий это составляет, в среднем, порядка 70% официального оплаты труда работников.
Антон Силуанов подчеркнул, что перед правительством стоит задача помочь пострадавшим предприятиям после выхода из вынужденных каникул. Страна не участвует в соревновании по размеру материальной поддержки, выделяемой людям, а заботится об эффективном направлении средств.
"Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей", – в интервью изданию "Ведомости" рассказал министр финансов. Силуанов объяснил, что людям необходимо помочь оплатить расходы на питание, жилье и погашение кредитов, а бизнесу требуется поддержка для сохранения работников.
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