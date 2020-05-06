С вертолета разбрасывать: Силуанов оправдал размер выплат для россиян

Выплаты для россиян из-за коронавируса продолжают оставаться одной из самых обсуждаемых тем наряду с карантином в стране и последствиями эпидемии для экономики. О том, чем именно руководствуется правительство, рассуждая об объемах поддержки, рассказал министр финансов Антон Силуанов.

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