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Экономика
Сколько денег россияне теряют из-за заморозки накопительной части пенсии

Сколько денег россияне теряют из-за заморозки накопительной части пенсии

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Депутаты решили продлить законопроект о заморозке накопительной части пенсии до 2024 года. Каждый россиянин может посчитать, сколько теряет средств из-за действующей схемы пенсионных расчетов.
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С 2014 года накопительная часть пенсии россиян, которые рождены не ранее 1967 года, заморожены. Это означает, что на персональный счет граждан пенсия не поступает. Работодатель платит 22% от заработной платы сотрудника в Пенсионный фонд России (ПФР), 6% из которых идет на накопительную часть пенсии. Эта доля пенсии не хранится на личном счете человека, а идет в общую копилку, из которой ПФР распределяет средства.

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Так, работодатель россиянина с заработной платой в 50 тысяч рублей в месяц выплачивает за сотрудника 11 тысяч рублей (22%). Из этих средств 3 тысячи (6%) не поступают в личное владение гражданина, а отправляются в общий котел ПФР. В год этот россиянин отдает государству 36 тысяч рублей, которые ПФР использует ради сокращения дыры в своем бюджете.

Таким образом каждый гражданин с накопительной частью пенсии может посчитать сумму, которая замораживается ПФР из его зарплаты за год. Для этого нужно вычислить 6% от заработной платы и умножить ее на 12.

Необходимо понимать, что замороженные средства не просто лежат, а инвестируются государством. Средняя доходность от вырученных средств составляет 7,4%. Если накопительную часть пенсии разморозят, сбережения россиян начнут активно расти. Однако с учетом продления законопроекта до 2024 года, если это случится, то не скоро.

Автор: 24 октября 2020, 11:27 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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