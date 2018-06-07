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Экономика

В России рухнули цены на бензин после слов Путина

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Слова Владимира Путина о снижении цен на бензин вызвали непредсказуемую реакцию в российских регионах. В некоторых из них поспешили вернуться к ценникам 1998 года.
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Водителей в Магадане шокировали цифры на табло автозаправок. Заливая бензин в баки автомобилей, владельцы машин шутили, что к ним за топливом съедется вся Россия. АЗС продавала 92-й по 2 рубля 20 копеек за литр. Видео опубликовано в телеграм-канале Mash.

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Найдены виновные в росте цен на бензин

На прямой линии с президентом России одной из главных тем стал резкий рост цен на бензин. Владимира Путина спросили, чем вызвано такое повышение – и как власти намерены решать проблему. По словам российского лидера, причина роста – стремление нефтяных компаний заместить за счет россиян выпадающие доходы от продажи дорожающей нефти.

На высказывание президента сразу же отреагировала Федеральная антимонопольная служба. ФАС заявила о возбуждении нескольких дел по факту завышения цен на топливо в регионах. С начала мая цены на бензин выросли более чем на рубль.

Тем временем стало известно, как правительство намерено решать вопрос высоких цен. Минфин подготовил законопроект, который позволит правительству оперативно реагировать на неадекватные ценники. Для контроля за ценами ведомство предлагает дать кабмину право резко повышать экспортную пошлину на топливо – вплоть до 90% стоимости. Это сделает экспорт топлива на внешние рынки невыгодным, российским компаниям придется продавать его на внутреннем рынке.

Как стало известно, соответствующий документ вскоре внесут в Госдуму. Владимир Путин заявил, что поддержит законопроект. В то же время, президент надеется, что нефтяники займут конструктивную позицию, и такая мера не понадобится, передают РИА Новости.

Автор: Андрей Евлампиев7 июня 2018, 21:49

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