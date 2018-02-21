"Мы удовлетворены": США нанесли подлый удар России

Госдеп США удовлетворен тем, как работают антироссийские санкции. За время действия ограничений Москва потеряла три миллиарда долларов, заявили в Вашингтоне.

Внушительную сумму в три миллиарда потерял российский оборонно-промышленный комплекс. Следовательно, меньше денег поступит в бюджет страны, и это можно считать хорошим наказанием, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

"Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием. Зачем? Потому что это означает, что меньше денег уходит в российский бюджет. Таким образом, это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности", – сказала Науэрт на брифинге.

Санкции в отношении России, введенные США и Евросоюзом, действуют с 2014 года. Поводом для них, как отметили на Западе, стали воссоединение Крыма с Россией и война в Донбассе, хотя Москва неоднократно заявляла: она не является стороной конфликта на Украине.

2 августа 2017-го президент США Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции", направленный против России, Ирана и КНДР. В октябре того же года администрация США опубликовала список лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за контакты с которыми может грозить наказание.

В перечень вошли 39 предприятий, концернов и компаний – среди которых "Калашников", "Ростех", "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Сухой", "МиГ" и Уралвагонзавод. Позже появился "список Мюллера", куда включены имена отдельных представителей российского бизнеса и политического руководства, напоминает РИА Новости.

Науэрт добавила, что всем американским дипмиссиям поручено прилагать усилия для предотвращения деловых контактов с Россией. И в первую очередь – с оборонно-промышленным комплексом.