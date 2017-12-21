В Госдуме введут систему биометрической регистрации депутатов

Депутаты Госдумы в скором времени будут проходить процедуру биометрической регистрации. С таким предложением выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Председатель Думы поднял эту тему во время голосования по одному из законопроектов. Володин обратил внимание на то, что некоторые депутаты из фракции ЛДПР голосуют за других.

"Такое голосование ушло в прошлое. Мы буквально неделю назад знакомились с новейшими разработками в области цифровой экономики, которые ведет Сбербанк в рамках своих платформ. Одна из таких разработок могла бы быть нами востребована: регистрация депутатов по биометрическим данным", – обратился спикер к парламентариям.

Установка специального оборудования, по словам Володина, не потребует выделения дополнительных средств – разработчики обещали установить его бесплатно летом 2018 года.







Кроме этого, он сообщил, что к следующей осенней сессии будет усовершенствовано программное обеспечение, с которым работают депутаты. В зале заседаний Госдумы, среди прочего, появятся современные планшеты и будет установлен новый софт.

Напомним, что активная борьба с прогулами Госдуме VII созыва началась с первого дня работы. В частности, были приняты поправки в регламент об ужесточении депутатской дисциплины. теперь на депутата может быть наложен штраф в размере одной шестой части получаемой им заработной платы за каждое пропущенное без уважительной причины заседание.