Рэпер Дрейк и Дэвид Боуи стали самыми популярными музыкантами
Свой первый альбом Thank Me Later популярный рэпер записал в 2010 году. Тогда 23-летний певец в кратчайшие сроки завоевал сердца слушателей, буквально за несколько месяцев став одним из самых известных хип-хоп исполнителей.
На втором месте оказался Дэвид Боуи, скончавшийся в январе 2016 года после безуспешной борьбы с онкологическим заболеванием печени. Продажи альбомов легендарного музыканта и сегодня занимают лидирующие позиции на музыкальном рынке.
Тройку лидеров замыкает известная во всем мире группа Coldplay. В десятку лидеров также попали Бейонсе, Джастин Бибер, The Weeknd и легендарный Принс. Последний скончался от СПИДа в апреле прошлого года.
К слову, по итогам 2015 года лидером рейтинга IFPI становилась певица Адель, которая к концу 2016-го скатилась до четвертой строчки. Немудрено: ведь талантливая исполнительница не скрывает, что с недавних пор на первом месте для нее отныне стоит только семья. Впрочем, несмотря на значительное падение продаж, в минувшем году Адель завоевала сразу пять статуэток "Грэмми".
В социальных сетях уже вовсю обсуждают очередную "победу" Дрейка. Так, многие предположили, что хип-хоп музыка в последнее время становится все популярнее, именно потому известный рэпер опередил даже самого Боуи.
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