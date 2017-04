Рэпер Дрейк и Дэвид Боуи стали самыми популярными музыкантами

Международная федерация производителей фонограмм (IFPI) объявила самых продаваемых исполнителей 2016 года. Престижный рейтинг возглавил хип-хоп исполнитель из Канады Дрейк.

Свой первый альбом Thank Me Later популярный рэпер записал в 2010 году. Тогда 23-летний певец в кратчайшие сроки завоевал сердца слушателей, буквально за несколько месяцев став одним из самых известных хип-хоп исполнителей.

На втором месте оказался Дэвид Боуи, скончавшийся в январе 2016 года после безуспешной борьбы с онкологическим заболеванием печени. Продажи альбомов легендарного музыканта и сегодня занимают лидирующие позиции на музыкальном рынке.

Тройку лидеров замыкает известная во всем мире группа Coldplay. В десятку лидеров также попали Бейонсе, Джастин Бибер, The Weeknd и легендарный Принс. Последний скончался от СПИДа в апреле прошлого года.

К слову, по итогам 2015 года лидером рейтинга IFPI становилась певица Адель, которая к концу 2016-го скатилась до четвертой строчки. Немудрено: ведь талантливая исполнительница не скрывает, что с недавних пор на первом месте для нее отныне стоит только семья. Впрочем, несмотря на значительное падение продаж, в минувшем году Адель завоевала сразу пять статуэток "Грэмми".

В социальных сетях уже вовсю обсуждают очередную "победу" Дрейка. Так, многие предположили, что хип-хоп музыка в последнее время становится все популярнее, именно потому известный рэпер опередил даже самого Боуи.