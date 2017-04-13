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Самые долгожданные фильмы апреля

Кадр из фильма "Сфера"
Апрель – самое время для долгих весенних прогулок. Но что делать, если погода не радует? Конечно отправляться в кино! Приключенческий боевик, исторический байопик или трогательная мелодрама? Киносети подготовили вам немало сюрпризов.
прочитано 1182 раза

"Дэвид Линч: Жизнь в искусстве" (режиссеры Джон Нгуен, Оливия Неергаард-Холм, Рик Барнс)

Почти все его поклонники знают, что в юности он и не думал о карьере кинематографиста и все свое время посвящал живописи и скульптуре. Однако что известно о детстве Дэвида Линча? Скорее отправляйтесь в ближайший кинотеатр. Гений кино все расскажет вам сам. Документальная кинолента по-настоящему воссоздает портрет Линча и рассказывает о его студенческих годах, провалах в творчестве и, конечно же, первой любви.

 Премьера: 13 апреля 

"Жена смотрителя зоопарка" (режиссер Ники Каро)

Картина Ники Каро понравится и ценителям драм, и тем, кто особенно любит сюжеты, основанные на реальных событиях. Исторический  фильм перенесет вас в Варшаву времен второй мировой войны. Директор городского зоопарка Ян Жабинский и его жена Антонина прячут от нацистов сотни евреев, сбежавших из Варшавского гетто. Удастся ли им избежать мести?

 Премьера: 13 апреля 

"Кухня. Последняя битва" (режиссер Антон Федотов)

Очередной сюрприз для поклонников культовых сериалов "Кухня" и "Отель Элеон". Любимые герои вновь возвращаются на большой экран! На сей раз команде Виктора Баринова предстоит не простое испытание, а именно – представление России на международном кулинарном конкурсе. Не помешают ли конфликты внутри коллектива стать поварам лучшими из лучших?

Премьера: 20 апреля

"Наваждение" (режиссер  Дениз Ди Нови)

Захватывающий психологический триллер Дениза Ди Нови точно понравится тем, кто любит пощекотать свои нервы. Тесса Коновер нелегко переживает развод и тайно надеется отомстить новой пассии бывшего мужа. Однако жажда мести перерастает в истинное безумие...

Премьера: 20 апреля

"Сфера" (режиссер Джеймс Понсольдт)

Уже вторая премьера за эту весну с неподражаемой Эммой Уотсон. Не так давно актриса жаловалась, что ей нелегко избавиться от образа Гермионы Грейнджер из "Гарри Поттера". Похоже, ей все-таки удалось! Экранизация одноименного романа Дэйва Эггерса обещает стать одной из самых ярких картин в фильмографии 26-летней актрисы.

Премьера: 27 апреля

"Моя девушка – монстр" (режиссер Начо Вигалондо)

Тем, кто не на шутку устал от чересчур драматичных картин, самое время насладиться хорошей фантастикой. Фильм Начао Вигалондо "Моя девушка – монстр" не только порадует вас захватывающим сюжетом, но и позволит вдоволь повеселиться.

Премьера: 27 апреля

Автор: Андрей Петрунян13 апреля 2017, 15:52

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