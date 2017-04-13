Самые долгожданные фильмы апреля
"Дэвид Линч: Жизнь в искусстве" (режиссеры Джон Нгуен, Оливия Неергаард-Холм, Рик Барнс)
Почти все его поклонники знают, что в юности он и не думал о карьере кинематографиста и все свое время посвящал живописи и скульптуре. Однако что известно о детстве Дэвида Линча? Скорее отправляйтесь в ближайший кинотеатр. Гений кино все расскажет вам сам. Документальная кинолента по-настоящему воссоздает портрет Линча и рассказывает о его студенческих годах, провалах в творчестве и, конечно же, первой любви.
Премьера: 13 апреля
"Жена смотрителя зоопарка" (режиссер Ники Каро)
Картина Ники Каро понравится и ценителям драм, и тем, кто особенно любит сюжеты, основанные на реальных событиях. Исторический фильм перенесет вас в Варшаву времен второй мировой войны. Директор городского зоопарка Ян Жабинский и его жена Антонина прячут от нацистов сотни евреев, сбежавших из Варшавского гетто. Удастся ли им избежать мести?
Премьера: 13 апреля
"Кухня. Последняя битва" (режиссер Антон Федотов)
Очередной сюрприз для поклонников культовых сериалов "Кухня" и "Отель Элеон". Любимые герои вновь возвращаются на большой экран! На сей раз команде Виктора Баринова предстоит не простое испытание, а именно – представление России на международном кулинарном конкурсе. Не помешают ли конфликты внутри коллектива стать поварам лучшими из лучших?
Премьера: 20 апреля
"Наваждение" (режиссер Дениз Ди Нови)
Захватывающий психологический триллер Дениза Ди Нови точно понравится тем, кто любит пощекотать свои нервы. Тесса Коновер нелегко переживает развод и тайно надеется отомстить новой пассии бывшего мужа. Однако жажда мести перерастает в истинное безумие...
Премьера: 20 апреля
"Сфера" (режиссер Джеймс Понсольдт)
Уже вторая премьера за эту весну с неподражаемой Эммой Уотсон. Не так давно актриса жаловалась, что ей нелегко избавиться от образа Гермионы Грейнджер из "Гарри Поттера". Похоже, ей все-таки удалось! Экранизация одноименного романа Дэйва Эггерса обещает стать одной из самых ярких картин в фильмографии 26-летней актрисы.
Премьера: 27 апреля
"Моя девушка – монстр" (режиссер Начо Вигалондо)
Тем, кто не на шутку устал от чересчур драматичных картин, самое время насладиться хорошей фантастикой. Фильм Начао Вигалондо "Моя девушка – монстр" не только порадует вас захватывающим сюжетом, но и позволит вдоволь повеселиться.
Премьера: 27 апреля
В канун Пасхи в подмосковной Барвихе состоялся финал конкурса "Мисс Россия 2017"
Артист поучаствовал в записи популярной телепередачи
О заболевании коллеги сообщил Филипп Киркоров
Игорь Капуста рассказал о первых ощущениях на свободе после пяти лет колонии