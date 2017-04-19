Нагиев пролил свет на личную жизнь

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев успешно работает и в кино, и на телевидении. Шоумен рассказал, ради кого и чего усердно трудится, не позволяя себе отдыхать на курортах и предаваться лени на любимом диване.

Нагиев считается одним из самых сексапильных российских актеров, поэтому у него толпы поклонниц. Многих девушек волнует вопрос, как обстоят дела на личном фронте у красавца. Судя по новому интервью, в этом плане у Дмитрия все в порядке.

Ведущий шоу "Голос" не говорит прямо о своей даме сердца, заставляя журналистов включать воображение и домысливать. Одно время Нагиеву приписывали связь со звездой "Дома-2" Ольгой Бузовой, которой он протянул руку помощи во время ее развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Другие издания как-то раз сообщили о внебрачной дочери шоумена. Периодически СМИ уличают Нагиева в романах с разными женщинами, а около года назад журналисты утверждали, что он якобы живет на две семьи: в Москве и Санкт-Петербурге. Похоже, правду знает только сам Дмитрий.

О личной жизни актер говорит аккуратно. Например, в интервью он признался, что трудится так много исключительно ради любимых людей. "Мне приятно со стороны съемочной площадки наблюдать, что родные и близкие не нуждаются. Образно говоря, моя женщина в новых вещах и пахнущая хорошими духами гораздо ценнее слов злопыхателей: "Зачем он опять снимается в рекламе или в этом кино?" Мне на такие слова наплевать", – сказал Нагиев, заставив репортеров подозревать, что у него точно есть дама сердца.

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Май 30 2016 в 4:45 PDT

Далее в ходе беседы Дмитрий признался, что из-за плотного графика упускает много моментов побыть с семьей. "Меня это очень угнетает. Все спрашивают, как все успеваю. Да, много успеваю по работе. Но в результате экономлю на близких, которые, конечно, заслужили, чтобы я был рядом почаще", – посетовал востребованный артист.

Родные очень скучают по Нагиеву. "Даже когда приезжаю домой, пока приду в себя после дороги, съемок, уже пора уезжать. Конечно, стараюсь поддерживать связь дистанционно. Но никакие подарки или эсэмэски не могут заменить совместную прогулку, когда двое нежно держатся за ручки", – цитирует Дмитрия журнал "Антенна-Телесемь".

Моя партнерша. Прекрасная певица, актриса и обладательница третьего размера груди, стремящегося к четверке. Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Июл 9 2015 в 4:05 PDT

Не могла не зайти речь и о подруге телеведущего Ольге Бузовой. Накануне они обменялись страстными поцелуями на красной дорожке премьеры фильма "Кухня". А в момент расставания с мужем ведущая "Дома-2" нашла утешение с Нагиевым.

"Не могу сказать, что я психолог всего нашего шоу-бизнеса и каждому раздаю советы, что делать в той или иной ситуации. Мы с Олей не являлись закадычными друзьями, но как-то так получилось. И я поддерживал ее достаточно искренне. Сегодня она старается заполнять отсутствие близкого человека работой, поэтому уже не так во мне нуждается. Но в тот период, кажется, я сделал все правильно", – ни о чем не жалеет Дмитрий.