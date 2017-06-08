"Мутное" прошлое американских миллиардеров

Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Илон Маск – эти имена знают на всех континентах. Их почитают и ненавидят. Считается, что эти люди изменили наш мир. Их история – это "американская мечта" в действии, путь к гигантским деньгам и славе благодаря своему незаурядному уму, таланту и упорству. Однако же, насколько адекватна построенная в массовом сознании пиар-картинка о "простых гениальных мальчиках", нашедших свой путь к успеху?

Попробуем разобраться, используя информацию из открытых источников: официальную и ту, что можно отнести к разряду слухов, но, тем не менее, весьма любопытную. Ту, которая вроде бы и лежит на поверхности, но широкие массы о ней, как правило, не знают.

Билл Гейтс – это эталон стереотипного образа молодого гения с внешностью "ботаника", который самостоятельно, своим трудом добился заоблачного успеха, стал революционером в мире компьютерных технологий и на долгие годы прочно обосновался на вершине рейтинга богатейших людей мира.

Безусловно, Гейтс – фигура, чьи достоинства нельзя умалять. Однако же необходимо развеять несколько мифов, связанных с ним. Будущий миллиардер произошел не из простой "семьи юриста", как можно иногда прочитать в ряде источников. Полное его имя – Уильям Генри Гейтс III. Один из его прадедов был парламентарием и мэром его родного Сиэтла, дед занимал пост вице-президента Национального банка США. Отец Билла, Уильям Генри Гейтс II, был весьма солидным корпоративным адвокатом, а его мать, Мэри Максвелл Гейтс, – успешной бизнесвумен с внушительным послужным списком. Помимо прочего, она стала первой женщиной, вошедшей в национальный исполнительный комитет общества United Way, где в этой же структуре с ней работали Джон Опель и Джон Эйкерс, в разные годы занимавшие пост исполнительного директора крупнейшей компании IBM.

Здесь стоит напомнить, что именно сотрудничество Microsoft и IBM стало трамплином для оглушительного успеха Билла Гейтса. В начале 80-х Microsoft выкупила права на уже почти готовый продукт, систему 86-DOS (QDOS), и переманила к себе создававшего ее ведущего инженера. Немного доработав систему, ее адаптировали под ПК от IBM – так родилась знаменитая MS-DOS. Причем IBM купила у Microsoft всего лишь лицензию на новую операционную систему, оставив авторские права за разработчиком и обязуясь выплачивать отчисления от проданных вместе с компьютерами копий, что было для того времени нетипичным. Это было началом эры патентного права для программного обеспечения отдельно от "железа".





Вскоре увидела свет первая версия ставшей культовой и вездесущей ОС Windows. В 1986 Microsoft вышла на биржу, и Гейтс, имевший на тот момент 49% акций компании, практически мгновенно стал обладателем многомиллионного состояния. Позже стремительное увеличение капитализации компании принесло ему миллиарды и публичное позиционирование как самого богатого человека на планете.

Учитывая вышесказанное, появилось мнение, что персоны, стоящие за IBM, руководствуясь своими интересами, просто перенесли софтверные структуры компьютерного гиганта в обособленную компанию. Выбор пал на небольшую Microsoft, на которую имелся выход через мать Гейтса. Сам Билл стал "говорящей головой" для этого проекта, символом гениальности и успешности, а реальное руководство осуществлялось при помощи механизма доверительного управления, а также по неформальным каналам коммуникации.

Можно назвать подобные домыслы дешевой конспирологией. Однако стоит напомнить, что на данный момент Гейтс уже практически распродал свои акции Microsoft, и ожидается, что в 2018 году он вовсе перестанет быть прямым акционером компании. Вырученные средства он вкладывает в собственный "Фонд Билла и Мелинды Гейтс", позиционирующий себя как благотворительный. В этот же фонд, кстати, вкладывается Уоррен Баффетт (публичный миллиардер номер два в мире после Гейтса), который входит в состав членов его правления. В 2010 году Баффетт пожертвовал более 50% своего состояния (около $37 млрд) пяти благотворительным фондам, и большую часть этих средств получил именно фонд основателя Microsoft.

Вместе они, Гейтс и Баффетт, создали целую кампанию "Клятва дарения" (The Giving Pledge), призывающую богачей всего мира "сдавать деньги", – на благие дела, разумеется. Более сотни миллиардеров уже дали обещание пожертвовать на благотворительность не менее 50 % своих средств. Среди них соратник Гейтса, соучредитель Microsoft Пол Аллен, Марк Цукерберг (о нем речь пойдет далее), Илон Маск (о нем тоже ниже), недавно покинувший наш мир в возрасте 101 года знаменитый Дэвид Рокфеллер, Майкл Блумберг, Бэррон Хилтон, Ричард Брэнсон, Патрис Мотсепе и другие. Среди отечественных миллиардеров к "клятве" присоединились Владимир Потанин и Юрий Мильнер. Также о предварительном намерении потратить все состояние на благотворительность сообщал Михаил Фридман.

К слову, Гейтс во всеуслышание объявил о том, что практически не оставит наследства своим детям, мол, те должны научиться зарабатывать самостоятельно, т весь капитал передаст в фонд. При этом его благотворительная структура начинает больше напоминать некий "общак", который в будущем будет управляться непонятно кем, как и в чьих интересах. Десятки и десятки миллиардов долларов – это вам не шутки. Тут можно и задуматься "а Гейтса ли это вообще деньги?". Данный фонд, кстати, уже не первый год обвиняют в непрозрачности и несоответствии реальных действий заявленной благотворительной миссии. Впрочем, повторюсь, это домыслы. Большие деньги любят тишину, и как там обстоит дело в реальности – пойди разберись.

Одно можно сказать точно: с седьмого класса Билл Гейтс учился в "Лейксайде", частной школе для отпрысков сиэтлской элиты. Был студентом Гарварда, выпускниками которого были восемь президентов США, включая Франклина Рузвельта, Джона Кеннеди, Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму, а также огромное количество других знаменитых людей. Жил Билл в семье из верхних слоев американского общества и, не исключено, что именно серьезные связи родителей сыграли в его успехе решающую роль. История про "простого мальчика, пришедшего к успеху" – явно не про него.

Марк Цукерберг – еще один компьютерный гений, самый молодой миллиардер в мире, при этом скромно одевающийся и ездящий на обычном "Гольфе". Сегодня он является своеобразным символом нового века.

Родился Марк в семье стоматолога и психиатра. Как бы то ни было, после начальных классов Марк учился в престижной частной школе, Академии Филлипса в Эксетере, основанной в далеком 1781 году. Среди выпускников данного заведения были, например, старший сын президента Авраама Линкольна Роберт Тодд Линкольн, 14-й президент США Франклин Пирс, а если перенестись поближе к современности, то можно вспомнить скандально известного писателя Дэна Брауна, пишущего на тему тайных обществ, и главреда русского Форбса Пола Хлебникова, застреленного в Москве. В общем, среди выпускников данной школы имеются дипломаты, политики, государственные деятели, ученые, бизнесмены, писатели, актеры и режиссеры. Несмотря на то, что в США стоматологи зарабатывают достойно, не факт, что все из них могут позволить себе отправить учиться ребенка в подобное заведение.

После школы Марк поступил, как и Гейтс в свое время, в тот самый суперпрестижный Гарвард. Там он стал членом еврейского общества-"братства" "Альфа-Эпсилон-Пи" (ΑΕΠ) и вместе с сотоварищами создал "Фейсбук", подрезав идею у некогда нанявших его программистом братьев-близнецов Уинклвосс. Первоначальные инвестиции в проект пришли со стороны гарвардского однокашника Эдуардо Саверина, уроженца весьма состоятельной еврейской семьи из Бразилии.

Позже успешный бизнесмен Питер Тиль вложил в перспективное начинание еще полмиллиона долларов, что стало серьезнейшим шагом к последующему взлету Facebook. Этот Питер Тиль – один из создателей электронной платежной системы PayPal, к которой, кстати, имеет отношение Илон Маск (о котором ниже) и несколько других известных специалистов, приложивших руку также к таким проектам, как видеохостинг Youtube и деловая социальная сеть LinkedIn. Но главное, Тиль является создателем частной компании Palantir Technologies при финансовой поддержке венчурного фонда ЦРУ In-Q-Tel. Цель In-Q-Tel – это работа с перспективными проектами, изначально несекретными и коммерческими, с последующим использованием наработок для своих целей: в частности, обеспечении информационной безопасности, скрытого сбора данных в интернете, шифровки и дешифровки, разведки и тому подобное. IQT, среди прочего, поучаствовала в создании Google Earth (о возможностях использования в разведке и контроле за перемещениями, думаю, разъяснять не нужно), вложилась в компанию Visible Technologies, программы которой каждый день отслеживают бесчисленное число постов на формах, твиттов, обсуждений в блогах, комментариев к видеороликам и новостям, поддержала ряд создателей "облачных" технологий, а также приложила руку к ряду других компаний, среди которых и Palantir.

Так вот Palantir стала разрабатывать специальное программное обеспечение для сбора и анализа больших объемов данных. Например, продукты компании позволяют сформировать исчерпывающие досье на конкретного человека, или же, наоборот, из массы вычленить индивидуумов, которые "занимаются не тем, чем надо" – в идеале накрывать террористов, шпионские сети, преступные группировки, но вы же понимаете, что этим дело не ограничивается. Идет сбор и анализ деятельности в интернете, телефонных разговоров, финансовых транзакций и так далее. Имена многих клиентов "Палантира" неизвестны, однако о некоторых информация имеется: это ЦРУ, ФБР, Минобороны США, ВВС и морская пехота США, департаменты полиции ключевых крупных городов, а также воротилы финансового мира типа JPMorgan Chase и Bank of America. Да-да, именно этот персонаж по имени Питер Тиль является неотъемлемой частью успеха Facebook, и он по сей день входит совет директоров компании. Ну что вы вдруг напряглись? Да вы лайкайте, лайкайте…

Кстати, если кто не знает, "палантир" – это магическая сфера, позволяющая следить за окружающим миром, из знаменитого произведения Джона Р.Р. Толкина "Властелин колец". Забавно и примечательно, что в оригинальной трилогии палантиры стояли на службе именно у злых сил.

После Питера Тиля в числе инвесторов, вложившихся в Facebook, называют компании (впрочем, их упоминают далеко не всегда) Accel Partners и Greylock Venture Capital, также имеющие связи с In-Q-Tel. Затем уже "подъехала" и Microsoft. Возвращаясь к Марку Цукербергу, можно добавить, что в 2010 году он публично присоединился к упомянутой выше "Клятве дарения" Гейтса и Баффетта. То есть торжественно пообещал "сдать деньги в кассу".

Илон Маск – третий гений, двигающий человечество в мир светлого будущего. Родился он в ЮАР, как можно прочитать во множестве источников, в простой семье отца-инженера и матери-диетолога. Хотя при более пристальном рассмотрении отмечаются факты, что папа был весьма успешным инженером, участвовал в реализации крупных проектов, занимался бизнесом, а мама была достаточно популярным диетологом и моделью (финалистка конкурса "Мисс Южная Африка-1969"). Его бабушка и дедушка были первыми в истории людьми, перелетевшими на одномоторном самолете из Южной Африки в Австралию.

Учился Илон в престижных частных школах. Когда мальчику было всего девять лет, его родители развелись. После школы Маск решил переехать в Канаду, согласно преданию, заработав немного денег с помощью перепродажи акций фармацевтической компании. По одним данным он хотел круто изменить свою жизнь, по другим – бежал от призыва в армию ЮАР. Не исключено, что и то, и другое.

В Канаде на начальном этапе Маска приютили родственники его матери. Зачастую указывается, что первый год на новом месте он работал, где придется, и находился на гране нищеты. И вот после года мытарств Илон (вот это поворот!) поступает в один из престижнейших вузов страны – Университет Куинс в Кингстоне (Королевский университет), основанный в 1841 году. В числе выпускников данного заведения известные политики, ученые, бизнесмены, артисты.

Всего через два года Илон переехал в США, получив стипендию на обучение в Пенсильванском университете, основанном в 1740 году Бенджамином Франклином. Это частное учебное заведение, входящее, наряду с Гарвардом Гейтса и Цукерберга, в "Лигу плюща", ассоциацию восьми частных американских университетов, где учатся представители элиты страны. Среди выпускников Пенсильванского университета уже упоминавшийся миллиардер Уоррен Баффет, действующий президент США Дональд Трамп, многие члены конгресса США и другие известные люди.

Ну и здесь завертелось. Успешная учеба, стажировка в компаниях Кремниевой долины, основание с братом собственной компании Zip2, которая выстрелила. В самом конце 90-х Илон продал свою долю в ней за 22 миллиона долларов. Затем Маск стал одним из основателей компании X.com, которая, слившись с фирмой Confinity будущего основателя Palantir Питера Тиля, продвигала на рынке электронную платежную систему PayPal. Продав свою долю и в этом бизнесе, Маск заработал порядка 165 миллионов долларов.

В начале нового тысячелетия началась эпоха раскрученной и знаменитой компании SpaceX, которая ставила своей целью сократить расходы на полеты в космос и покорить Марс. Затем он стал соучредителем разработчика солнечных батарей компании SolarCity, влился в Tesla Motors. Эти проекты во многом выросли и укрепилась благодаря госзаказам (так вот ты где, невидимая рука рынка!): налоговые льготы, гранты, субсидии, миллиардные контракты с NASA и военными.

При этом многое, что проповедует и делает Илон Маск, подвергается критике. Например, некоторые отечественные специалисты указывают на то, что возвращаемая ступень для ракеты Falcon 9, пригодная для многоразового использования, не может принципиально решить задачу удешевления, так как после каждого запуска ее приходится серьезно перебирать. А это тоже накладно, и здесь нельзя говорить о каком-то прорыве. Часто Маска называют "говорящей головой", человеком-фасадом, продвигаемым из пиар-соображений, указывая на то, что сам-то он толком ничего и не изобретал, входя в уже существовавшие проекты.

Чем являются детища Маска, колыбелью реальных прорывных технологий, бесперспективным коммерческим пузырем или ширмой, за которой делаются какие-то другие, не совсем очевидные на данный момент дела, – покажет время. В завершение рассказа об этой персоне можно отметить, что он также присоединился к "Клятве дарения", пообещав передать большую часть своего состояния благотворительным фондам.

Что можно сказать в самом конце, какие подвести итоги? Не стоит верить в красивые истории про гениальных мальчиков из простых семей, которые своим интеллектом и волей выстлали себе дорогу к успеху и богатству. Во-первых, они выходцы из семей весьма зажиточных, с деньгами и связями, а в кастоизированном американском обществе в верхних слоях чужие если и ходят, то не очень часто.

Во-вторых, маленькие талантливые мальчики – ничто там, где делают свои большие дела серьезные дяди, в круг которых не попадешь даже с большими деньгами, ибо там не это играет решающую роль. Это мир геополитических игр, колоссальных состояний, и интриг с горизонтом планирования на десятилетия, с корпорациями, спецслужбами, СМИ и военными в качестве фигур. А публичные люди в этой игре, в большинстве своем, просто фасад. И даже если появляется на свет самородок, чьи выдающиеся устремления пересекаются с интересами сильных мира сего, то очень быстро к нему приходят в гости те, кто делает предложение, от которого просто нельзя отказаться. Считаете, что мы сползли в мутные воды заговорщических теорий? Возможно. Но здесь хочется закончить пословицей: "Если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят".