Какие опасности несут зубы мудрости

Зуб мудрости – лечить или удалять? Рано или поздно большинство из нас зададутся этим вопросом. Почему большинство, а не все? Потому что в последнее время стоматологи не у каждого пациента обнаруживают так называемые зубы мудрости. Не у всех они вырастают. Конечно, это не говорит о том, что с "восьмерками" во рту люди мудрее. Зачем человеку зубы мудрости, чем они отличаются от других зубов и как правильно их "эксплуатировать"?

В прошлом столетии ученые провели исследования и сделали предположение, что уже к 2000 году младенцы будут рождаться без зачатков зубов мудрости. В стоматологии их называют третьими жевательными зубами или "восьмерками". Сегодня с уверенностью можно сказать, что исследования провалились. Да, "восьмерки" по-прежнему негласно считают новым "рудиментом". Но большинство детей по-прежнему рождаются с зачатками этих зубов.

На чем основывались предположения ученых? Во-первых, изучив характер пищи современного человека. У макак, например, жевательных зубов – по четыре с каждой стороны! У современного человека, как и у первобытного, по-прежнему три. Но часто эти зубы оказываются "не компетентными", стоят не так, как нужно, плохо выполняют свою функцию. И связано это именно с характером пищи. Мы же уже давно не жуем сырое мясо и другую грубую, необработанную пищу, которой питались наши далекие предки.

Как правило, эти зубы прорезываются у человека в возрасте 16-18 лет и старше. Иногда значительно старше. Известны случаи, когда восьмые зубы вырастают у бабушек под протезами! Эти зубы достаточно своеобразны – у них другая корневая система – поэтому "восьмерки" и прорезываются позже и часто они изменены относительно нормы. Видимо, организму не "интересно" содержать орган, который не несет в себе большой функциональной нагрузки, ведь с современной пищей мы легко справимся и двумя парами жевательных зубов.

Тем не менее, это не значит, что при первой же проблемной ситуации нужно избавляться от "восьмерок". В советское время, кстати, когда стоматология не была коммерческой, к этим зубам относились бережнее. А сейчас в любой частной клинике с радостью предложат удалить их. Примечательно, что манипуляции с восьмыми зубами – самые дорогие в прейскуранте. Объективно это связано с тем, что люди изначально мотивированы на их удаление. Чаще всего их даже уговаривать не нужно. И я уверен, что в мотивации присутствует и вопрос ценообразования.

Да, восьмерки достаточно неудобно расположены для врача, "подлезть" к ним затруднительно. Но нет у них каких-то совершенно удивительных корней, нет никакой сакральной нагрузки. И ставить вопрос об удалении нужно лишь в тех же случаях, что и с обычными, "немудрыми" зубами. Во всех остальных случаях за восьмерки нужно бороться. И, если не удалось их сохранить в здоровом виде, пытаться лечить.

Восьмые зубы – последние в ряду зубов. Они держат кость. Угол челюсти находится как раз на месте "восьмерок". А углы, как известно из физики, это самые непрочные соединения. Если преждевременно удалить зуб мудрости, кость в этом месте начнет "уходить", истончаться. Это значит, что повысится вероятность травмы, перелома челюсти. Иногда восьмые зубы берут на себя функцию седьмых. После удаления "семерок" врач с помощью определенных манипуляций может "передвинуть" зуб мудрости на освободившееся место, где он будет полноценно функционировать.

Есть и еще один важный момент, который объясняет, почему нужно беречь "восьмерки". У человека 12 пар черепно-мозговых нервов. То есть, 24 нерва инервируют весь наш организм. Образно выражаясь, один магистральный нерв идет в пятку, другой в печень, третий в глаз и так далее. На этом основан принцип тибетской медицины, которая переносит проекцию ладони на все тело. И если мы стимулируем какой-то участок ладони, по нервной ветви сигнал уходит в стволовой нерв, из него – в мозг. А мозг "не понимает" – это сигнал из больного органа или ладони? И он начинает "лечить" и точку на ладони и орган, с которым эта точка связана нервными окончаниями. Никто не знает, с какими органами связаны наши восьмые зубы. Но после удаления может пострадать и организм в целом. Поэтому удаление любого зуба должно проводиться по строгим показаниям, когда не удалять уже просто нельзя. Избавляться от него только по той причине, что доктор "не любит восьмерки" – это преступление.

Если перед тем, как поставить брекеты, ортодонт советует удалить восьмые зубы, чтобы они не мешали процессу, задумайтесь о профессионализме этого специалиста. Потому что хороший врач знает, что "восьмерки" чаще всего, за исключением редчайших случаев, на прикус в дальнейшем не влияют. Зато они могут повлиять на работу ортодонта, если он свою работу сделал не грамотно и не качественно. И, чтобы подстраховать себя, заранее предлагает удалить восьмые зубы.

Важный момент – восьмые зубы не имплантируются. Во-первых, они не находятся в прикусе, а во-вторых, к ним объективно тяжелый доступ для врача. Это место "пикантное" с точки зрения хирургии – здесь большое скопление сосудов и нервов. И любое осложнение после манипуляций с восьмерками может привести к серьезным последствиям. Поэтому общий совет такой – зубы мудрости доверяйте только опытным специалистам.