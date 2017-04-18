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Визит государственной важности

Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK press/Bai Xueqi
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Последнее время все пишут об одном и том же – о господине Трампе, новом президенте США и его новых подходах к старой политической системе. Как ребенок, присматривающийся к незнакомой игрушке, он все пробует доставшуюся ему планету "на зуб" – то ракетами по Сирии запустит, то авианосную группировку в Южную Корею пошлет.
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Европейцам это кстати очень понравилось, даже прибалты сказали – мол наш человек теперь. А пот россиянам это как-то по вкусу не пришлось. Мы стали требовать объяснений – мол наших клиентов обижают, как же так. И объяснения не замедлили прилететь. Но пока не в виде ракет а в виде госсекретаря Тиллерсона.

И этот господин с именем как у овчарки заставил нас всех поволноваться. Он раскрыл интригу еще до приезда – дескать Россия должна выбирать с кем ей теперь дружить, с диктатором Асадом или со всем цивилизованным человечеством в лице Америки и ее союзников. И во время визита всех трясло, прямо дышать боялись и слова никому не скажи. Мария Захарова надела вызывающий красный костюм и грудью встала на защиту босса от совершенно "безманерных" журналисток-американок. Мидовский особняк на Спиридоновке затрясло.

Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK press/Bai Xueqi

Да и то сказать, хозяин-то этого Рекса, Дональд, такой отчаянный мужчина оказался что вообще без тормозов. Так что когда прилетел госсекретарь во "Внуково", когда улетел, что сказал на секретной встрече с Путиным – все прямо было безумно интересно. Даже сам Трамп заинтересовался и якобы смотрел пресс-конференцию Лаврова с Тиллерсоном по итогам встречи, наверное ждал что Рекс скажет ему что-то новое по телевизору а позвонить было недосуг. Лавров же стоял на своем и с позиций не отступил. Вот такая у нас вышла дипломатия.

Однако в результате этой встречи министров на яхте мы пришли к "переговорам с позиции силы" то есть "стратегическое терпение" США лопнуло. Пока относительно Северной Кореи, но и нам делают недвусмысленные предложения – дескать идите в коалицию из шестидесяти стран, пристраивайтесь там в обоз. Это произнес британский министр индел Борис Джонсон, который работает у американцев пуделем. Впрочем кем будет служить у Трампа сама королева Британии – и то неясно, возможно экскурсоводом, ведь тот потребовал для прогулок по Лондону золотую карету Ее Величества. Хочет прокатиться неспешно но солидно, чтоб все уважали.

Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK press/Glen Johnson

В общем по итогам визита создалось впечатление что основную партию Америка будет танцевать с Китаем а европейские союзники будут на подтанцовке. А Россия с Ираном и Сирией – в лучшем случае в американском обозе, а в худшем – в карантинной зоне. Как в классической комедии: "Они повернулись к нам задом! Значит, наш противник нам изменяет?" И мы и американцы еще недавно утверждали что "бизнеса как обычно" более не будет, но наша сторона хотела завоевав позиции великой державы все же добиться снятия санкций, а Трамп с компанией решили наоборот – санкции не снимать но и Россию великой или выдающейся далее не считать. Мол не заслужила пока, несмотря на всю свою сирийскую кампанию и пальмирские страдания. Вся американская элита много лет ориентировалась на Китай – и надо вновь вернуться к этой системе. Там и экономика большая и рыночная, и политическая система в лице КПК хоть и авторитарная но мощная, а силу в Штатах уважают. Россия может тоже не слабая, но США – "очень-очень сильная страна", как Трамп в твиттере сообщил. А как известно прав тот у кого больше прав.

Но до открытой конфронтации не дошло – и на том как говорится "сенкью". А то уже треть "дорогих россиян", еще недавно с восторгом приветствовавших нового "нетипичного" президента заокеанской страны, уже считают возможной войну с США. Вот он с Северной Кореей как играет, как кот с мышью – хочу придушу, хочу отпущу. На пасху правда решил все-таки не начинать битву – вот что крест животворящий делает. Дескать, "Апокалипсис но не сегодня".

Может и правда Иванка увидала на ютьюбе как корейцы собачек едят и папе нажаловалась. А папа у нас – волшебник, как в сказке. Правда пока кроме мордобития никаких чудес не наблюдается, зато можно устроит "козью морду" целой стране! Тоже неплохой вариант. А что резко поменял свои внешнеполитические взгляды – так потому что наконец-то вошел в курс дел и стал разбираться в международной обстановке. Видит – кругом беспорядок. Поэтому сразу после поздравления с пасхой пишет в твиттере что надо мол порох держать сухим, у Америки нет другого выхода. И никаких противоречий в этом не видит.

Ну а пока суд да дело помощники Трампа высказываются обо всем на свете – в том числе и о России. Никки Хейли поясняет что выражает собственную точку зрения, ну она как известно всегда говорит что думает и что думает – то и говорит. Советник американского президента заявляет о "жесткой дискуссии" с РФ. А мы все ждем личных заявлений самого Трампа – прямо как Хатико. Дескать есть же хозяин, чего слушать помощников. Но короля тут играет свита, и теперь нам придется наблюдать и за ними тоже. Первые девяносто дней вытерпели – и еще четыре года с этим цирком скучать точно не придется.

18 апреля 2017, 14:29
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