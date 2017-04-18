Визит государственной важности

Последнее время все пишут об одном и том же – о господине Трампе, новом президенте США и его новых подходах к старой политической системе. Как ребенок, присматривающийся к незнакомой игрушке, он все пробует доставшуюся ему планету "на зуб" – то ракетами по Сирии запустит, то авианосную группировку в Южную Корею пошлет.

Европейцам это кстати очень понравилось, даже прибалты сказали – мол наш человек теперь. А пот россиянам это как-то по вкусу не пришлось. Мы стали требовать объяснений – мол наших клиентов обижают, как же так. И объяснения не замедлили прилететь. Но пока не в виде ракет а в виде госсекретаря Тиллерсона.

И этот господин с именем как у овчарки заставил нас всех поволноваться. Он раскрыл интригу еще до приезда – дескать Россия должна выбирать с кем ей теперь дружить, с диктатором Асадом или со всем цивилизованным человечеством в лице Америки и ее союзников. И во время визита всех трясло, прямо дышать боялись и слова никому не скажи. Мария Захарова надела вызывающий красный костюм и грудью встала на защиту босса от совершенно "безманерных" журналисток-американок. Мидовский особняк на Спиридоновке затрясло.

Да и то сказать, хозяин-то этого Рекса, Дональд, такой отчаянный мужчина оказался что вообще без тормозов. Так что когда прилетел госсекретарь во "Внуково", когда улетел, что сказал на секретной встрече с Путиным – все прямо было безумно интересно. Даже сам Трамп заинтересовался и якобы смотрел пресс-конференцию Лаврова с Тиллерсоном по итогам встречи, наверное ждал что Рекс скажет ему что-то новое по телевизору а позвонить было недосуг. Лавров же стоял на своем и с позиций не отступил. Вот такая у нас вышла дипломатия.

Однако в результате этой встречи министров на яхте мы пришли к "переговорам с позиции силы" то есть "стратегическое терпение" США лопнуло. Пока относительно Северной Кореи, но и нам делают недвусмысленные предложения – дескать идите в коалицию из шестидесяти стран, пристраивайтесь там в обоз. Это произнес британский министр индел Борис Джонсон, который работает у американцев пуделем. Впрочем кем будет служить у Трампа сама королева Британии – и то неясно, возможно экскурсоводом, ведь тот потребовал для прогулок по Лондону золотую карету Ее Величества. Хочет прокатиться неспешно но солидно, чтоб все уважали.

В общем по итогам визита создалось впечатление что основную партию Америка будет танцевать с Китаем а европейские союзники будут на подтанцовке. А Россия с Ираном и Сирией – в лучшем случае в американском обозе, а в худшем – в карантинной зоне. Как в классической комедии: "Они повернулись к нам задом! Значит, наш противник нам изменяет?" И мы и американцы еще недавно утверждали что "бизнеса как обычно" более не будет, но наша сторона хотела завоевав позиции великой державы все же добиться снятия санкций, а Трамп с компанией решили наоборот – санкции не снимать но и Россию великой или выдающейся далее не считать. Мол не заслужила пока, несмотря на всю свою сирийскую кампанию и пальмирские страдания. Вся американская элита много лет ориентировалась на Китай – и надо вновь вернуться к этой системе. Там и экономика большая и рыночная, и политическая система в лице КПК хоть и авторитарная но мощная, а силу в Штатах уважают. Россия может тоже не слабая, но США – "очень-очень сильная страна", как Трамп в твиттере сообщил. А как известно прав тот у кого больше прав.

Things will work out fine between the U.S.A. and Russia. At the right time everyone will come to their senses & there will be lasting peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 апреля 2017 г.

Но до открытой конфронтации не дошло – и на том как говорится "сенкью". А то уже треть "дорогих россиян", еще недавно с восторгом приветствовавших нового "нетипичного" президента заокеанской страны, уже считают возможной войну с США. Вот он с Северной Кореей как играет, как кот с мышью – хочу придушу, хочу отпущу. На пасху правда решил все-таки не начинать битву – вот что крест животворящий делает. Дескать, "Апокалипсис но не сегодня".

Может и правда Иванка увидала на ютьюбе как корейцы собачек едят и папе нажаловалась. А папа у нас – волшебник, как в сказке. Правда пока кроме мордобития никаких чудес не наблюдается, зато можно устроит "козью морду" целой стране! Тоже неплохой вариант. А что резко поменял свои внешнеполитические взгляды – так потому что наконец-то вошел в курс дел и стал разбираться в международной обстановке. Видит – кругом беспорядок. Поэтому сразу после поздравления с пасхой пишет в твиттере что надо мол порох держать сухим, у Америки нет другого выхода. И никаких противоречий в этом не видит.

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) Апр 10 2017 в 8:10 PDT

Ну а пока суд да дело помощники Трампа высказываются обо всем на свете – в том числе и о России. Никки Хейли поясняет что выражает собственную точку зрения, ну она как известно всегда говорит что думает и что думает – то и говорит. Советник американского президента заявляет о "жесткой дискуссии" с РФ. А мы все ждем личных заявлений самого Трампа – прямо как Хатико. Дескать есть же хозяин, чего слушать помощников. Но короля тут играет свита, и теперь нам придется наблюдать и за ними тоже. Первые девяносто дней вытерпели – и еще четыре года с этим цирком скучать точно не придется.