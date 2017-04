Визит государственной важности

Европейцам это кстати очень понравилось, даже прибалты сказали – мол наш человек теперь. А пот россиянам это как-то по вкусу не пришлось. Мы стали требовать объяснений – мол наших клиентов обижают, как же так. И объяснения не замедлили прилететь. Но пока не в виде ракет а в виде госсекретаря Тиллерсона.

И этот господин с именем как у овчарки заставил нас всех поволноваться. Он раскрыл интригу еще до приезда – дескать Россия должна выбирать с кем ей теперь дружить, с диктатором Асадом или со всем цивилизованным человечеством в лице Америки и ее союзников. И во время визита всех трясло, прямо дышать боялись и слова никому не скажи. Мария Захарова надела вызывающий красный костюм и грудью встала на защиту босса от совершенно "безманерных" журналисток-американок. Мидовский особняк на Спиридоновке затрясло.

Да и то сказать, хозяин-то этого Рекса, Дональд, такой отчаянный мужчина оказался что вообще без тормозов. Так что когда прилетел госсекретарь во "Внуково", когда улетел, что сказал на секретной встрече с Путиным – все прямо было безумно интересно. Даже сам Трамп заинтересовался и якобы смотрел пресс-конференцию Лаврова с Тиллерсоном по итогам встречи, наверное ждал что Рекс скажет ему что-то новое по телевизору а позвонить было недосуг. Лавров же стоял на своем и с позиций не отступил. Вот такая у нас вышла дипломатия.

Однако в результате этой встречи министров на яхте мы пришли к "переговорам с позиции силы" то есть "стратегическое терпение" США лопнуло. Пока относительно Северной Кореи, но и нам делают недвусмысленные предложения – дескать идите в коалицию из шестидесяти стран, пристраивайтесь там в обоз. Это произнес британский министр индел Борис Джонсон, который работает у американцев пуделем. Впрочем кем будет служить у Трампа сама королева Британии – и то неясно, возможно экскурсоводом, ведь тот потребовал для прогулок по Лондону золотую карету Ее Величества. Хочет прокатиться неспешно но солидно, чтоб все уважали.

В общем по итогам визита создалось впечатление что основную партию Америка будет танцевать с Китаем а европейские союзники будут на подтанцовке. А Россия с Ираном и Сирией – в лучшем случае в американском обозе, а в худшем – в карантинной зоне. Как в классической комедии: "Они повернулись к нам задом! Значит, наш противник нам изменяет?" И мы и американцы еще недавно утверждали что "бизнеса как обычно" более не будет, но наша сторона хотела завоевав позиции великой державы все же добиться снятия санкций, а Трамп с компанией решили наоборот – санкции не снимать но и Россию великой или выдающейся далее не считать. Мол не заслужила пока, несмотря на всю свою сирийскую кампанию и пальмирские страдания. Вся американская элита много лет ориентировалась на Китай – и надо вновь вернуться к этой системе. Там и экономика большая и рыночная, и политическая система в лице КПК хоть и авторитарная но мощная, а силу в Штатах уважают. Россия может тоже не слабая, но США – "очень-очень сильная страна", как Трамп в твиттере сообщил. А как известно прав тот у кого больше прав.

Things will work out fine between the U.S.A. and Russia. At the right time everyone will come to their senses & there will be lasting peace!