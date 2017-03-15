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Неправильный прикус портит жизнь человека

Фото: GLOBAL LOOK press
Глеб Пекли

Глеб Пекли блогер

 Врач-стоматолог, эстетист, общественный деятель. Идеолог новой культуры по уходу за улыбкой, который мечтает создать город улыбающихся людей. Основатель студии профессионального ухода за улыбкой InSmile Dental Long и первой в России клиники дентал-дизайна InSmile Veneers Centrer by Dr.Pekli.
Выражение "неправильный прикус" знают все. Но вот что такое "правильный" – мало кому известно. При этом проблемы в строении челюстно-лицевой области бывают не только у детей и подростков, но и у многих взрослых. Причем, большинство из них даже не догадывается, насколько неправильно "выстроены" их зубы.
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Какие проблемы возникают при неправильном прикусе, как самостоятельно диагностировать эту патологию?

Любимая шутка врачей: "Стоматолог – не доктор, а зуб – не орган". Тем не менее, современные исследования доказали, что стоматолог один из самых важных врачей. Хороший доктор сделает жизнь человека комфортной и здоровой, а плохой – запустит череду процессов, которые в итоге подорвут здоровье и испортят качество жизни. Так что же "во власти" стоматолога?

Человек рождается с определенной высотой прикуса – она индивидуальна. Соответственно, индивидуальна и нагрузка на каждый зуб. Под эту нагрузку адаптируются суставы и все рецепторы, которые находятся на нем. Определенные "команды" получают мышцы, которые поддерживают сустав, отвечают за его движение и взаимосвязь с другими суставами. И работа организма строится на базовых законах биомеханики.

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Представим ситуацию – стоматолог ошибся. Поставил взрослому человеку пломбу тогда, когда требовалось более серьезное вмешательство. В российской стоматологии есть такая пагубная тенденция – заменять пломбами все, что только можно заменить. Даже во времена СССР такого явления не наблюдалось – тогда все было четко в плане выбора лечения. И если нужна была серебряная амальгами, ставили ее, а не недолговечный пломбировочный материал. Сегодня абсолютная "мода" на пломбы. Но ведь пломбировочный материал имеет четкие показания. Например, категорически нельзя с помощью пломбы воссоздавать целый зуб. Потому что пломбировочный материал достаточно мягкий. И восстановленный зуб всегда будет "мягче" соседних, он будет быстрее стираться. Пломба должна ставиться только в одном случае – когда кариес находится в углублении. Но когда он захватывает и верхушки зубов, так называемые "бугры", тогда врач должен использовать более мощные материалы, которые основательно "подгоняются" под прикус. Это очень важно.

Например – у человека был поврежден зуб. Доктор высверлил большую полость и поставил пломбу. Белую и красивую, порой ее невозможно отличить от "родной" эмали. Потом стоматолог просит пациента "пожевать" копировальную бумагу, чтобы увидеть – где лишний контакт. Уберет его. Пациенту комфортно, он не чувствует давления на это зуб. Но именно это и означает, что зуб вышел из смыкания! Человек начинает жить с этим зубом – жевать пищу. И организм прилагает все усилия, чтобы смыкание все же произошло, чтобы зубы соприкасались в процессе жевания. Что происходит попутно? Та мышца, которая будет отвечать за смыкание – справа или слева, смотря с какой стороны больше установлено "неправильных" пломб, начнет испытывать нагрузку, гипертрофироваться, то есть – увеличиваться. Соответственно – спазмироваться.

А теперь посмотрим на ситуацию еще шире. Единственная подвижная кость в черепе – это нижняя челюсть. И если одна из мышц, которая держит нижнюю челюсть, находится в постоянном стрессе, то она будет постепенно, понемногу, нижнюю челюсть "перетягивать" на себя. Сформируется сверхкомпрессия сустава. И что остается организму? Только повернуть голову в сторону перенапряжения – туда, куда "тянет" мышца. Но так как мы прямоходящие "животные" и визикуляры, то свой организм ориентируем относительно горизонта. И из последних сил стараемся поставить голову ровно. И вот уже перенапряженные мышцы тянут соседние. Начинается дискомфорт в подлежащих слоях, страдают челюсть, шея, плечевой пояс, грудной отдел. И все это – из-за перенапряжения одной-единственной жевательной мышцы, которая на латыни называется маседра.

Как видите, она очень сильная и дисбаланс в ее работе может вывести из строя весь организм, который 15% своей энергии будет тратить на то, чтобы "выровнять" ситуацию, удержать баланс. А с чего все началось? С неправильно поставленной пломбы, коронки или имплантата.

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha

Проверить правильность своего прикуса очень просто. Нужно встать прямо. Поджать одну ногу, например, правую. Выставить горизонтально правую руку и попросить кого-то из близких надавить на нее сверху. При этом нужно как бы оказывать сопротивление – стараться удерживать руку в исходном положении, чтобы ниже линии горизонта она не опускалась. Как только почувствуете, что теряете равновесие, ставьте ногу на пол. А теперь возьмите ручку или карандаш и зажмите его между зубов. Повторите эксперимент. И, скорее всего, почувствуете, насколько легче вам стало стоять на одной ноге. Почему? С помощью карандаша убирается компрессия в суставе, и нервная деятельность, которая направлялась на удержание баланса тела в заданном положении, высвобождается.

Так вот, если зубы имеют правильный прикус, или стоматолог приводит их к состоянию правильного прикуса, усилия нервной деятельности направляется на обеспечение нормального сна, усидчивости, внимательности и других задач. Кстати, существуют так называемые разгрузочные капы, которые снимают компрессию с суставов. Обычно их рекомендуют надевать на ночь. А вот олимпийская сборная Китая тренируется и выступает в подобных капах! И это не хитрое приспособление увеличивает физическую силу спортсменов за счет возвращения энергии – как раз те 15 процентов, о которых уже сказано выше.

Но только капами проблему прикуса не решить. В первую очередь нужно разбираться с неправильными пломбами. Как? Современная стоматологическая техника позволяет сделать графическую модель "правильной" челюсти пациента. И уже по ней в дальнейшем работает техническая лаборатория, которая дает заключение – какие пломбы нужно убрать, поменять, завысить, занизить и так далее. Чаще всего пломбы меняются на керамические вкладки, которые изготавливаются в технической лаборатории индивидуально для каждого. С их помощью легко сформировать идеальный прикус. Если в какой-то момент этой проблемой не озадачиться, проблемы со здоровьем начнут нарастать как снежный ком. 

15 марта 2017, 17:46

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