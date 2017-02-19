Вот сейчас все о пранкерах пишут. О Воване, о Лексусе, прочих мастерах телефонного хулиганства. Дескать, как же они ловко "разводят" всяких лохов – конгрессменов, сенаторов и даже иногда президентов.

Позвонят им от имени другого президента или премьера и давай вешать лапшу на уши – что дескать в Лимпопо восстание и пора бы остановить российскую марионетку Айболита. Бедная негритянка-конгрессвуменша ведется и все хохочут. Но до последнего времени мы и не подозревали что пранкер номер один вовсе не в России живет. Проживает он в Америке, в Вашингтоне, в доме местоположение которого выбрал еще Джордж Вашингтон, и имя его – Трамп, сорок пятый президент США.

Посудите сами. Дональд всем рассказывал направо и налево что хочет восстановить с Россией хорошие отношения и "поладить" с Путиным. Даже и до самого ВВП дозвонился – и целых сорок пять минут объяснял ему что он, Трамп, новый президент Юнайтед Стейтс оф таки Америки и якобы ищет дружбы и сотрудничества. Есть многочисленные свидетели беседы. Но только потом оказалось что все это – сплошное Лимпопо и прямо кидалово, откровенно выражаясь. Никакой дружбы наш Дональд не искал. Наоборот очень скоро генерал Мэттис, он же "бешеный пес", сбесился до того что решил говорить с Москвой "с позиции силы", чем несказанно удивил нашего в целом добродушного Шойгу, а американский госсекретарь Тиллерсон по кличке "Ти-Рекс" в городе Бонне на встрече глав мининдел "Большой двадцатки" образно говоря спел дуэтом с министром Лавровым романс "Мы странно встретились и странно разойдемся". То есть насчет налаживания конструктивных взаимоотношений с новой администрацией США – "это был мираж".

Некоторые правда подумали что новый лидер Штатов все-таки хочет заключить с Россией какую-то сделку и именно для этого заявляет что экономические санкции снимут только в обмен на возврат Крыма, ну и плюс конечно разрыв со старыми союзниками – Ираном и Китаем. Но весь фокус был в том что гражданин Трамп с самого начала не собирался ни записывать Путина в союзники ни заключать с ним каких-либо сделок даже на самых выгодных для США условиях, несмотря на заявления того же Тиллерсона что штатники готовы сотрудничать в областях "где это выгодно США". Дональд Джеевич охотно воспользовался помощью русских хакеров, нарывших компромат на соперницу Клинтон да так что дело чуть не дошло до кибервойны и диверсий между сверхдержавами, а потом, после инаугурации, неожиданно заявил что никаких выгод русским это не принесет. Сразу выставил нереальные требования ядерного разоружения в обмен на снятие санкций, а когда Путин не согласился обвинил во всем партнера. А балбеса генерала Флинна, засветившегося на фото рядом с ВВП и имевшего глупость разговаривать с российским послом, "слил" как будто его и не было – ведь он был просто приманкой, червяком на крючке рыболова. Ну и конечно в отсутствии прогресса по сотрудничеству с Россией виноваты продажные СМИ, конгресс с его русофобией, кто угодно – только не сам добряк Дональд. Этот Трамп, роскошный белый господин, просто-напросто обманул бедных туземцев, пообещав им бусы и зеркальце в обмен на ракетную установку, но не дав даже и этого.

Кое-кто полагал что заявлениями о снятии санкций за заведомо невыполнимое требование о сдаче Крыма назад администрация Трампа просто набивает себе цену перед торгом. Но тут надо вспомнить что наш вчерашний друг Дональд вообще ненавидит всякие договоры о ядерном разоружении – как с Ираном, так и с Россией (СНВ-3), часто их критиковал как порочное наследие проклятого ниггера Обамы, оставившего после себя бардак как в самих Штатах так и во всем мире. И сомнительно чтобы он всерьез полагал заключить соглашение об "очень значительном" сокращении ядерного оружия, как обещал, ведь тогда и ему самому пришлось бы частично разоружиться а он этого не любит. Вон против Ирана уже сколачивается целая коалиция из государств Персидского Залива, этакое мини-НАТО.

Ну что можно сказать о нашей излишней доверчивости, над которой смеются уже как российские либералы так и наши европейские партнеры? Почему мы вообще поверили что со сменой цвета кожи американского лидера и его партийной принадлежности изменится и политика Америки – богатейшей сверхдержавы Запада? В наше оправдание можно лишь вспомнить что когда-то в отношениях с США действительно были периоды разрядки напряженности и так сказать сотрудничества. Правда тогда мы были сильнее и не только в военном но и в идеологическом отношении. Больше было пресловутых "духовных скреп".

С другой стороны Трамп обманул не только нас но и бедняг европейцев, всерьез поверивших что они остались одни перед лицом опасного "русского медведя", и своих же конгрессменов, сенаторов, журналистов, верящих что он вот-вот заключит коварную и предательскую сделку с Путиным, а также своего избирателя. Ведь простой американский негр действительно не понимал предвыборных воплей Обамы о пресловутой "русской угрозе", а вот Трамп, объяснявший что не стоит лезть на Украину как будто им больше всех надо и не следует развязывать Третью Мировую из-за клинтоновских "зон безопасности" в Сирии был вполне себе близок народу. Но вскоре этому народу предстоит узнать что воевать придется и на Донбассе и под Алеппо, потому что совсем уж без боя ни Россия ни сирийские войска оттуда не уйдут. Однако это Трампа и его "бешеных псов" вряд ли остановит.

Хочется тут же сделать маленький экскурс в Историю и вспомнить кто именно из иностранных президентов вел себя по отношению к России столь неподобающим образом. На заре времен, когда молодой товарищ Путин только еще стал президентом и поехал в Северную Корею, вспоминается тамошний лидер, Ким-как-его-там-звали, который сначала тоже пообещал России и миру ядерно-ракетное разоружение а потом после отъезда ВВП заявил что "пошутил". И "пророссийский" Янукович, который всю Хохляндию в Европу затащил, тоже играл в такую игру, сидя на двух стульях – за российские кредиты собирался купить себе и своей стране билет в один конец, на Запад, много чего нам обещая но так и не сделав даже русский вторым госязыком. И президент янычар Эрдоган стоял вместе с ВВП на открытии мечети в Москве и изображал из себя союзника но сбил наш самолет при первой возможности. И экс-директор совхоза батька Лукашенко тоже как видно ушел в измену и активно смотрит в западном направлении, открыв Беларусь аж для восьмидесяти стран но закрывая для одной с востока. Словом, не обманешь – не продашь с выгодой искреннюю дружбу и сотрудничество.

Однако как в классическом романе за преступлением следует и наказание. Янукович из-за Майдана потерял страну (оставшуюся кстати без Крыма с Донецком) и чуть было не потерял жизнь, его автомобиль обстреливали. Эрдоган в результате госпереворота чуть было не потерял и власть и жизнь (его пытались прикончить прямо на курорте, а самолет старались сбить.) Дональд Джей как лидер пока еще великой державы очевидно надеется избежать такой участи, однако надо помнить – как президент назначил его своим полномочным представителем в северо-американском федеральном округе, так может и снять. Мы глаза кое на что приподзакрыли, но можем и приподоткрыть – скажем вспомнить что представители Трампа действительно тесно контактировали с нашей разведкой, в общем помочь устроить "нашему американскому Бруту" "козью морду", то есть импичмент в стиле "Уотергейта".

Но пока что на улице Трампа, то есть в Белом доме, праздник, который не могут омрачить даже "враги народа" в лице CNN и "Нью-Йорк Таймс". Еще вчера наши политики снисходительно похлопывали его по плечу, говоря что ему, опытному бизнесмену но новичку в политике, надо многому учиться. Но оказалось что его ничему учить не надо – сам всему научится. Этот новичок уже обвел вокруг пальца матерых волков, перепугав все НАТО прекращением сотрудничества и мифической "сделкой с русскими", которую сам же и выдумал. Даже американские политологи поверили – дескать бедный Трамп сидит в Вашингтоне как в осажденной крепости, рискует всем, а Путин и не думает идти ему навстречу, хоть в чем-то начать кооперацию.

Откуда столько способностей? Ну тут надо вспомнить что наш Дональд занимался строительным бизнесом, вон какую башню собственного имени отгрохал, а как заметил сатирик "бессовестнее наших политиков – только строители". Тут же и строитель и политик – все в одном флаконе. А еще вчера все вокруг говорили "Трамп – друг, наш говорят, американский друг", не Обама какая-нибудь. Вон от Путина "очень хорошее" письмо получил – даже прослезился. Мы его поим, кормим, воспитываем, ругаем напавшую на бедняжку актрису Мерил Стрип – и тут этот конек-горбунок становится в третью позицию и устами Пенса заявляет что именно Россия несет ответственность за срыв минских соглашений. Тут уж стало ясно даже и ежу, и Пушку (коту), что Дональд – это никакой не шанс а сплошное разводилово, кидалово, попадалово и как еще принято у них, строителей, выражаться.

Наша дуэль с Трампом пока что напоминает поединок на олимпиаде в Сочи вратаря Бобровского и бросавшего ему буллиты американского форварда, выигравшего на наглости и на том что за ним стояла целая система. А у нас что на Украине что в Сирии – талантливая, но самодеятельность, импровизация. Вот и думай теперь что делать, когда "оказался наш отец не отцом а сукою". Выяснилось что политика Трампа – это продолжение политики Обамы, только другими средствами.

Ну а что же это за средства, может спросить не в меру вдумчивый читатель. А про средства уже заявил генерал Мэттис – "с позиции силы", как и было сказано. Министр Лавров это отметил, а секретарь НАТО Столтенберг добавил – "с предсказуемой позиции". Предсказать ее нетрудно, это пресловутый "кулак в лайковой перчатке", а иногда и без таковой. Устройство "зон безопасности" в Сирии, выдавливание нас и войск Асада из Алеппо (нас кстати оттуда выдавить проще всего, в то время как "ИГИЛ" – запрещенная в России террористическая группировка – будет отчаянно сопротивляться). Войска США уже готовы к переброске из Кувейта на север Сирии. И разумеется такие же "зоны безопасности" создадут и в Донбассе – ведь американцы уже заявили о необходимости соблюдения территориальной целостности Украины. Возможно доблестных партизан Донецка перевешают за ноги, но если Трамп будет добрым в этот день – просто изолируют от остальной части "Незалежной". Ну а кто из "третьих стран" будет мешаться – тому пообещают отправить "Кузнецов" в гости к "Курску", начать вторую Крымскую войну, вплоть до ядерной и так далее, словом даже и министр обороны Шойгу снова перекрестится и поймет что значит "с позиции силы". Впрочем сейчас американские "Джи-Ай" настроены оптимистично – готовы победить русских даже и "ржавым железом", конечно при правильной тактике и если повезет.

В заключение возникает вопрос – как же нам бороться с нашим "светлым будущим" в лице Трампа, как заставить его и ему подобных начать действительно сотрудничать а не трепаться на потеху публике? Видимо надо укреплять нашу маленькую но гордую армию, устраивать укрепрайоны с ракетными установками на Аляске а не только в Калининграде и проводить партсъезды а не многочасовые пресс-конференции и богослужения. Когда-то это срабатывало.

Ну а пока все западные масс-медиа радуются: на непредсказуемость России президент Трамп ответит своей собственной непредсказуемостью. Возможно ему очень понравилась российская тактика неожиданно вводить войска и он решил, что тоже может попробовать, мол чем же он хуже Путина? Армия как минимум вдвое больше, оснований для ввода войск столько же то есть никаких. В Крыму русских просили ввести солдат сепаратисты, в Сирии – законное правительство. У Америки наоборот – на Украине в район конфликта мечтает ввести миротворцев киевское правительство, в Сирии – сепаратисты, они же повстанцы, но в целом разницы нет. Так что возможно Дональд решил подражать своему королевскому телефонному собеседнику во всем, но действовать наперекор. Мол, чем хуже – тем лучше.

К примеру наш МИД намекает что Украина должна вернуться в сферу влияния России, а ихний Госдеп нагло выдвигает встречные требования – мол верните Крым! И это после сочувственных слов Трампа о том что крымский народ добровольно сделал свой пророссийский выбор. Недаром Путин во время встречи министров "двадцатки" отметил что мы с Америкой зря теряем драгоценное время. Но в таком повороте событий есть и некоторые плюсы – в Европе хотя бы на время испугались раскола в НАТО и снятия санкций с России. А что касается пресловутой "позиции силы", то мы уже признали паспорта непризнанных республик Донецка и Луганска, двух стран которых нет на карте. Так что "крестовый поход" Трампа на Иран, Сирию и Россию одновременно может привести к совсем негативным для него результатам. Как говорится, "будем подождать".