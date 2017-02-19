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Пранкер номер один

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMA Press
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Вот сейчас все о пранкерах пишут. О Воване, о Лексусе, прочих мастерах телефонного хулиганства. Дескать, как же они ловко "разводят" всяких лохов – конгрессменов, сенаторов и даже иногда президентов.
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Позвонят им от имени другого президента или премьера и давай вешать лапшу на уши – что дескать в Лимпопо восстание и пора бы остановить российскую марионетку Айболита. Бедная негритянка-конгрессвуменша ведется и все хохочут. Но до последнего времени мы и не подозревали что пранкер номер один вовсе не в России живет. Проживает он в Америке, в Вашингтоне, в доме местоположение которого выбрал еще Джордж Вашингтон, и имя его – Трамп, сорок пятый президент США.

 Посудите сами. Дональд всем рассказывал направо и налево что хочет восстановить с Россией хорошие отношения и "поладить" с Путиным. Даже и до самого ВВП дозвонился – и целых сорок пять минут объяснял ему что он, Трамп, новый президент Юнайтед Стейтс оф таки Америки и якобы ищет дружбы и сотрудничества. Есть многочисленные свидетели беседы. Но только потом оказалось что все это – сплошное Лимпопо и прямо кидалово, откровенно выражаясь. Никакой дружбы наш Дональд не искал. Наоборот очень скоро генерал Мэттис, он же "бешеный пес", сбесился до того что решил говорить с Москвой "с позиции силы", чем несказанно удивил нашего в целом добродушного Шойгу, а американский госсекретарь Тиллерсон по кличке "Ти-Рекс" в городе Бонне на встрече глав мининдел "Большой двадцатки" образно говоря спел дуэтом с министром Лавровым романс "Мы странно встретились и странно разойдемся". То есть насчет налаживания конструктивных взаимоотношений с новой администрацией США – "это был мираж".

Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMA Press

Некоторые правда подумали что новый лидер Штатов все-таки хочет заключить с Россией какую-то сделку и именно для этого заявляет что экономические санкции снимут только в обмен на возврат Крыма, ну и плюс конечно разрыв со старыми союзниками – Ираном и Китаем. Но весь фокус был в том что гражданин Трамп с самого начала не собирался ни записывать Путина в союзники ни заключать с ним каких-либо сделок даже на самых выгодных для США условиях, несмотря на заявления того же Тиллерсона что штатники готовы сотрудничать в областях "где это выгодно США". Дональд Джеевич охотно воспользовался помощью русских хакеров, нарывших компромат на соперницу Клинтон да так что дело чуть не дошло до кибервойны и диверсий между сверхдержавами, а потом, после инаугурации, неожиданно заявил что никаких выгод русским это не принесет. Сразу выставил нереальные требования ядерного разоружения в обмен на снятие санкций, а когда Путин не согласился обвинил во всем партнера. А балбеса генерала Флинна, засветившегося на фото рядом с ВВП и имевшего глупость разговаривать с российским послом, "слил" как будто его и не было – ведь он был просто приманкой, червяком на крючке рыболова. Ну и конечно в отсутствии прогресса по сотрудничеству с Россией виноваты продажные СМИ, конгресс с его русофобией, кто угодно – только не сам добряк Дональд. Этот Трамп, роскошный белый господин, просто-напросто обманул бедных туземцев, пообещав им бусы и зеркальце в обмен на ракетную установку, но не дав даже и этого.

Кое-кто полагал что заявлениями о снятии санкций за заведомо невыполнимое требование о сдаче Крыма назад администрация Трампа просто набивает себе цену перед торгом. Но тут надо вспомнить что наш вчерашний друг Дональд вообще ненавидит всякие договоры о ядерном разоружении – как с Ираном, так и с Россией (СНВ-3), часто их критиковал как порочное наследие проклятого ниггера Обамы, оставившего после себя бардак как в самих Штатах так и во всем мире. И сомнительно чтобы он всерьез полагал заключить соглашение об "очень значительном" сокращении ядерного оружия, как обещал, ведь тогда и ему самому пришлось бы частично разоружиться а он этого не любит. Вон против Ирана уже сколачивается целая коалиция из государств Персидского Залива, этакое мини-НАТО.

Тополь-М. Фото: wikimedia.org

Ну что можно сказать о нашей излишней доверчивости, над которой смеются уже как российские либералы так и наши европейские партнеры? Почему мы вообще поверили что со сменой цвета кожи американского лидера и его партийной принадлежности изменится и политика Америки – богатейшей сверхдержавы Запада? В наше оправдание можно лишь вспомнить что когда-то в отношениях с США действительно были периоды разрядки напряженности и так сказать сотрудничества. Правда тогда мы были сильнее и не только в военном но и в идеологическом отношении. Больше было пресловутых "духовных скреп".

С другой стороны Трамп обманул не только нас но и бедняг европейцев, всерьез поверивших что они остались одни перед лицом опасного "русского медведя", и своих же конгрессменов, сенаторов, журналистов, верящих что он вот-вот заключит коварную и предательскую сделку с Путиным, а также своего избирателя. Ведь простой американский негр действительно не понимал предвыборных воплей Обамы о пресловутой "русской угрозе", а вот Трамп, объяснявший что не стоит лезть на Украину как будто им больше всех надо и не следует развязывать Третью Мировую из-за клинтоновских "зон безопасности" в Сирии был вполне себе близок народу. Но вскоре этому народу предстоит узнать что воевать придется и на Донбассе и под Алеппо, потому что совсем уж без боя ни Россия ни сирийские войска оттуда не уйдут. Однако это Трампа и его "бешеных псов" вряд ли остановит.

Хочется тут же сделать маленький экскурс в Историю и вспомнить кто именно из иностранных президентов вел себя по отношению к России столь неподобающим образом. На заре времен, когда молодой товарищ Путин только еще стал президентом и поехал в Северную Корею, вспоминается тамошний лидер, Ким-как-его-там-звали, который сначала тоже пообещал России и миру ядерно-ракетное разоружение а потом после отъезда ВВП заявил что "пошутил". И "пророссийский" Янукович, который всю Хохляндию в Европу затащил, тоже играл в такую игру, сидя на двух стульях – за российские кредиты собирался купить себе и своей стране билет в один конец, на Запад, много чего нам обещая но так и не сделав даже русский вторым госязыком. И президент янычар Эрдоган стоял вместе с ВВП на открытии мечети в Москве и изображал из себя союзника но сбил наш самолет при первой возможности. И экс-директор совхоза батька Лукашенко тоже как видно ушел в измену и активно смотрит в западном направлении, открыв Беларусь аж для восьмидесяти стран но закрывая для одной с востока. Словом, не обманешь – не продашь с выгодой искреннюю дружбу и сотрудничество.

Однако как в классическом романе за преступлением следует и наказание. Янукович из-за Майдана потерял страну (оставшуюся кстати без Крыма с Донецком) и чуть было не потерял жизнь, его автомобиль обстреливали. Эрдоган в результате госпереворота чуть было не потерял и власть и жизнь (его пытались прикончить прямо на курорте, а самолет старались сбить.) Дональд Джей как лидер пока еще великой державы очевидно надеется избежать такой участи, однако надо помнить – как президент назначил его своим полномочным представителем в северо-американском федеральном округе, так может и снять. Мы глаза кое на что приподзакрыли, но можем и приподоткрыть – скажем вспомнить что представители Трампа действительно тесно контактировали с нашей разведкой, в общем помочь устроить "нашему американскому Бруту" "козью морду", то есть импичмент в стиле "Уотергейта".

Но пока что на улице Трампа, то есть в Белом доме, праздник, который не могут омрачить даже "враги народа" в лице CNN и "Нью-Йорк Таймс". Еще вчера наши политики снисходительно похлопывали его по плечу, говоря что ему, опытному бизнесмену но новичку в политике, надо многому учиться. Но оказалось что его ничему учить не надо – сам всему научится. Этот новичок уже обвел вокруг пальца матерых волков, перепугав все НАТО прекращением сотрудничества и мифической "сделкой с русскими", которую сам же и выдумал. Даже американские политологи поверили – дескать бедный Трамп сидит в Вашингтоне как в осажденной крепости, рискует всем, а Путин и не думает идти ему навстречу, хоть в чем-то начать кооперацию.

Откуда столько способностей? Ну тут надо вспомнить что наш Дональд занимался строительным бизнесом, вон какую башню собственного имени отгрохал, а как заметил сатирик "бессовестнее наших политиков – только строители". Тут же и строитель и политик – все в одном флаконе. А еще вчера все вокруг говорили "Трамп – друг, наш говорят, американский друг", не Обама какая-нибудь. Вон от Путина "очень хорошее" письмо получил – даже прослезился. Мы его поим, кормим, воспитываем, ругаем напавшую на бедняжку актрису Мерил Стрип – и тут этот конек-горбунок становится в третью позицию и устами Пенса заявляет что именно Россия несет ответственность за срыв минских соглашений. Тут уж стало ясно даже и ежу, и Пушку (коту), что Дональд – это никакой не шанс а сплошное разводилово, кидалово, попадалово и как еще принято у них, строителей, выражаться.

Башня Трампа. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMA Press

Наша дуэль с Трампом пока что напоминает поединок на олимпиаде в Сочи вратаря Бобровского и бросавшего ему буллиты американского форварда, выигравшего на наглости и на том что за ним стояла целая система. А у нас что на Украине что в Сирии – талантливая, но самодеятельность, импровизация. Вот и думай теперь что делать, когда "оказался наш отец не отцом а сукою". Выяснилось что политика Трампа – это продолжение политики Обамы, только другими средствами.

Ну а что же это за средства, может спросить не в меру вдумчивый читатель. А про средства уже заявил генерал Мэттис – "с позиции силы", как и было сказано. Министр Лавров это отметил, а секретарь НАТО Столтенберг добавил – "с предсказуемой позиции". Предсказать ее нетрудно, это пресловутый "кулак в лайковой перчатке", а иногда и без таковой. Устройство "зон безопасности" в Сирии, выдавливание нас и войск Асада из Алеппо (нас кстати оттуда выдавить проще всего, в то время как "ИГИЛ" – запрещенная в России террористическая группировка – будет отчаянно сопротивляться). Войска США уже готовы к переброске из Кувейта на север Сирии. И разумеется такие же "зоны безопасности" создадут и в Донбассе – ведь американцы уже заявили о необходимости соблюдения территориальной целостности Украины. Возможно доблестных партизан Донецка перевешают за ноги, но если Трамп будет добрым в этот день – просто изолируют от остальной части "Незалежной". Ну а кто из "третьих стран" будет мешаться – тому пообещают отправить "Кузнецов" в гости к "Курску", начать вторую Крымскую войну, вплоть до ядерной и так далее, словом даже и министр обороны Шойгу снова перекрестится и поймет что значит "с позиции силы". Впрочем сейчас американские "Джи-Ай" настроены оптимистично – готовы победить русских даже и "ржавым железом", конечно при правильной тактике и если повезет.

Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMA Press

В заключение возникает вопрос – как же нам бороться с нашим "светлым будущим" в лице Трампа, как заставить его и ему подобных начать действительно сотрудничать а не трепаться на потеху публике? Видимо надо укреплять нашу маленькую но гордую армию, устраивать укрепрайоны с ракетными установками на Аляске а не только в Калининграде и проводить партсъезды а не многочасовые пресс-конференции и богослужения. Когда-то это срабатывало.

Ну а пока все западные масс-медиа радуются: на непредсказуемость России президент Трамп ответит своей собственной непредсказуемостью. Возможно ему очень понравилась российская тактика неожиданно вводить войска и он решил, что тоже может попробовать, мол чем же он хуже Путина? Армия как минимум вдвое больше, оснований для ввода войск столько же то есть никаких. В Крыму русских просили ввести солдат сепаратисты, в Сирии – законное правительство. У Америки наоборот – на Украине в район конфликта мечтает ввести миротворцев киевское правительство, в Сирии – сепаратисты, они же повстанцы, но в целом разницы нет. Так что возможно Дональд решил подражать своему королевскому телефонному собеседнику во всем, но действовать наперекор. Мол, чем хуже – тем лучше.

К примеру наш МИД намекает что Украина должна вернуться в сферу влияния России, а ихний Госдеп нагло выдвигает встречные требования – мол верните Крым! И это после сочувственных слов Трампа о том что крымский народ добровольно сделал свой пророссийский выбор. Недаром Путин во время встречи министров "двадцатки" отметил что мы с Америкой зря теряем драгоценное время. Но в таком повороте событий есть и некоторые плюсы – в Европе хотя бы на время испугались раскола в НАТО и снятия санкций с России. А что касается пресловутой "позиции силы", то мы уже признали паспорта непризнанных республик Донецка и Луганска, двух стран которых нет на карте. Так что "крестовый поход" Трампа на Иран, Сирию и Россию одновременно может привести к совсем негативным для него результатам. Как говорится, "будем подождать".

19 февраля 2017, 15:32

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