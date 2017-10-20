Госдума 7.0: заметки диванного критика – 11

Депутатская деятельность – это не только пленарные заседания и встречи с избирателями в регионах. Это также работа над документами в думских комитетах, а порой и участие в международных форумах – надо ведь и с зарубежными коллегами опытом обмениваться.

Обсуждение проекта федерального бюджета на 2018-2020 годы – в самом разгаре. Правда, пока документ дорабатывают в профильном комитете Госдумы и на заседаниях фракций. Первое чтение законопроекта назначено на 27 октября.

Пока же в первом чтении приняты поправки в бюджет текущего года. Как рассказал депутатам министр финансов Антон Силуанов, они подготовлены, исходя из уточненного макропрогноза. Минфин ожидает рост ВВП в текущем году на 2,1%, инфляция по итогам 2017 года ожидается на уровне чуть больше 3%", – сообщил министр. Отметил Силуанов и изменение курса рубля – подчеркнув, что он стал более крепким по сравнению с тем, что был предусмотрен в бюджете.

Цены на нефть также отличаются более оптимистичными показателями, чем это было учтено в законе о бюджете. В результате сумма доходов должна вырасти почти на 41,5 миллиарда рублей. Расходы же увеличиваются на 125,7 миллиарда. Дефицит бюджета, таким образом, станет больше еще на 84 миллиарда. В то же время, в результате общие параметры дефицита бюджета в текущем году составят всего 2,2% ВВП. "Это абсолютно соответствует тому тренду, который мы предусматриваем на предстоящую трехлетку", – сообщил Силуанов.

Напомним, что работа над главным финансовым документом страны в Госдуме VII созыва ведется по-новому. Единороссы предложили организовать экспертные обсуждения проекта бюджета в регионах, пообещав обобщить поступившие предложения, проанализировать их и направить в правительство. К анализу документа привлечены представители профессиональных сообществ и граждане, чьи наказы будут учтены при доработке проекта бюджета. Главный вывод, к которому пришли депутаты после обсуждения проекта в профильном комитете: все социальные обязательства государства финансово обеспечены.

О важности парламентской дипломатии в сегодняшней международной обстановке шла речь еще во время открытия осенней сессии Госдумы. На этой неделе депутатам представилась возможность применить этот инструмент на практике: в Санкт-Петербурге прошла 137-я ассамблея Межпарламентского союза.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание гостей форума на недопустимость любой дискриминации в международных организациях. Спикер нижней палаты подчеркнул, что Россия не будет мириться с лишением права голоса своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"Мы неоднократно осуждали лишение права голоса любой национальной делегации. Когда принимаются подобные решения Парламентской ассамблеей Совета Европы, мы не можем с этим мириться", – сказал Володин. Он отметил, что такие действия противоречат самой сути парламентаризма и вредят межпарламентскому диалогу. Председатель Госдумы убежден, что продуктивное сотрудничество в межпарламентских структурах возможно только в том случае, когда все имеют право голоса.

Российская делегация была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы и возможности участвовать в работе ее руководящих органов в 2014 году, из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. Речь об этом зашла и на закрытом заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Как позже рассказали журналистам политологи, спикер нижней палаты парламента заявил: в отличие от Госдумы, Парламентская ассамблея Совета Европы перестала быть местом для дискуссий. Парламентарий предложил своим собеседникам "вдуматься в то, как парламентскую делегацию лишают права голоса".

Кроме того, Володин обратил внимание участников на то, что Соединенные Штаты – это единственная крупная страна, не состоящая в Межпарламентском союзе. "Может быть, потому что им нечего обсуждать", – заметил думский спикер. Глава нижней палаты выразил уверенность в том, что парламентариям двух стран необходимо найти взаимопонимание, а также добавил, что Москва всегда открыта к диалогу.

Выступил Вячеслав Володин и на площадке Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который открылся 15 октября в Сочи. Спикер, в частности, сообщил, что Госдума намерена провести парламентские слушания по вопросу передачи части государственных функций некоммерческим организациям (НКО). Политик напомнил, что на федеральном уровне нормативная база была создана два года назад. Дело за муниципальными и региональными органами власти, которые должны определять, кто будет исполнителем услуги. Спикер Госдумы считает, что иногда некоммерческие организации реализуют государственные и муниципальные услуги более качественно. При этом стоимость услуг снижается.

Студенты в Сочи задали Володину вопрос об участии женщин в политике. По мнению спикера Госдумы, для мужчин и женщин необходимо создавать равные условия. Парламентарий отметил, что в России "самые статусные посты занимают женщины". Он привел в пример спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, главу Счетной палаты Татьяну Голикову, председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину. "Три женщины – заместители председателя Госдумы", – напомнил спикер нижней палаты.