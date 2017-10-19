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Почему важно дозировать использование соцсетей

Фото: GLOBAL LOOK press/rgb fotografie
Кирилл Бигай

Кирилл Бигай блогер

 Сооснователь и СЕО международного маркетплейса для поиска репетиторов Preply.com.
Бесконтрольное использование соцсетей чревато просроченными дедлайнами, потерянным временем и другими последствиями. Почему следует быть осторожным с социальными сетями и как именно обезопасить себя?
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Сегодня тех, у кого нет аккаунтов в Facebook, Twitter или "ВКонтакте", – единицы. Ритм жизни ускорился, люди многое не успевают, но время для социальных сетей найдется всегда. Они часто дополняют чашку кофе, проезд в такси, перерыв в работе. Разработчики этих сервисов хотят, чтобы пользователь находился там как можно дольше. Цель достигнута, ведь большинство людей окружают себя одними и теми же приложениями со всех сторон, устанавливая их на смартфоны и планшеты, чтобы ни за что не расставаться.

Конечно, есть и положительные сторонах соцсетей: например, использование платформ в бизнес-целях как лицо и голос бренда. Там можно продвигать товар почти без затрат, напрямую общаясь и изучая аудиторию. А вот о пользе бесцельного нахождения в соцсетях говорить не приходится. Ясно одно: время, проведенное в социальных сетях, должно быть ограничено. И для этого есть целый ряд причин.

Психологические проблемы

Специалисты давно пришли к выводу, что социальные сети влияют на самооценку. Постоянное сравнение себя с другими – вор удовольствия. Просмотр фотографий кого-то более успешного и состоятельного легко вгоняет в состояние неудовлетворенности своей жизнью, а после – в депрессию. И при этом эти "счастливчики" часто прибегают к обману, и об этом мало кто задумывается. Ловкие имитаторы, работающие на лайки.

Фото: GLOBAL LOOK press

Трата времени

Корпорации по всему миру несут убытки из-за безответственных работников, которые в рабочее время сидят в соцсетях. Фрилансер, освобожденный от пристального взгляда босса, знает наверняка, чем чреваты "всего 15 минут": короткий визит в Facebook превращается в часы прокрастинации, рабочей обстановкой и не пахнет. А от этого страдает и заработок.

Одиночество в сети

Для большинства людей одиночество является самой страшной вещью. Социальные сети создают для человека иллюзию живого общения, наличия большого количества друзей, активной жизни. И при этом пользователь находится один в четырех стенах. Таким образом, социальные сети – это уход от реальности, который никак не способствует ни личностному росту, ни изменениям. Более того, большая часть публикаций не проверяется на достоверность. А это значит, что человек обманывается дважды.

Фото: GLOBAL LOOK press/rgb fotografie

Ухудшение отношений

Очень часто совместные походы в ресторан с друзьями превращается в печальную сцену: пятеро человек сидят за столом и каждый смотрит в экран смартфона. Помимо зависимости от новостных лент, социальные сети – причина для скандалов и даже разводов. Один необдуманный лайк, невинный комментарий или прочтенная личная переписка могут стать поводом для разрыва отношений.

Фото: GLOBAL LOOK press/M. Baumann

Но критиковать соцсети и жаловаться на зависимость – тоже не слишком эффективное занятие. Поэтому напоследок предлагаю выработать список новых привычек, которые помогут справиться с прокрастинацией и получать от соцсетей только пользу.

Как грамотно обращаться с социальными сетями

  • Составьте график повседневных дел. Человек, у которого есть важные дела, не станет убивать время, бездумно листая ленту.
  • Пользуйтесь таймером, который будет фиксировать время пребывания в сети. Есть и более современный вариант – плагин TimeTracker для Google Chrome, сайт Rescue Time даст реальную картину времени в соцсетях и даже даст развернутый отчет о проведенном дне.  
  • Найдите новое хобби. Наверняка есть множество увлечений, которыми вы бы хотели заняться, но не хватало времени (или просто было лень). По-настоящему увлеченный человек сможет устранить интернет как ежеминутную необходимость.
  • Займитесь собой. Подумайте о своих желаниях, мечтах, семье, книгах, фильмах, путешествиях – обо всем том, от чего вас отвлекают приложения.

Социальные сети – не такое уж плохое изобретение, и могут быть очень полезны для быстрого обмена информацией, чтения новостей и связи с друзьями. Но использование соцсетей обязательно нужно контролировать, чтобы они не контролировали вас.

19 октября 2017, 13:28

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