Сделанные зубы больше не в моде

Мода существует на все. На одежду, обувь, прически, сумки, автомобили и даже – домашних животных. А вот мода на красивую улыбку и качественную стоматологию только внедряется в наш быт и сознание.

Понятно, что первооткрыватели в этой сфере – люди состоятельные, которые имеют финансовую возможность испытать на себе новинки мировой стоматологии. Но, как и все первооткрыватели, они рискуют попасть в область "кича" – когда что-то, объявленное модным, на самом деле является, мягко говоря, тем, чего стоит стесняться.



При этом мнение пациентов и профессионального сообщества стоматологов может отличаться. Возможно, человеку, который недавно устранил все проблемы, связанные с зубами, будет приятно услышать: "Где зубы делал?" Но для врача, "сделанные" зубы, это сомнительный комплимент.

Возьмем, к примеру, установку виниров. Кто-то боится их слишком "неприличной" белизны, которая, якобы, и выдает их искусственность. Но у профессионалов вопросы вызывает вовсе не цвет виниров, а их естественность, добиться которой можно только соблюдая определенный протокол. Например, зуб должен иметь "натуральную" форму, градиент плотности – чем дальше от десны к режущему краю, тем эмаль должна быть прозрачнее. При этом прозрачный режущий край не должен быть ровным, так как в нем всегда есть определенные физиологические изменения. "Правильный" зуб должен быть только глянцевым… В профессиональном сообществе стоматологов – это общеизвестно. Но все еще можно встретить работы коллег, которые, мягко говоря, не соответствуют этим требованиям.

Как на месте передних зубов оказываются "орбиты" – абсолютно прямые пластины, в которых нет ни формы, ни анатомии зуба? Нет градации по конкретным зубам, а ведь каждому студенту-медику известно, что есть передние резцы, лотеральные резцы, клыки… И все они отличаются по анатомическим особенностям. А кто-то "штампует" зубы по-старинке и даже выставляет примеры работ на персональных сайтах или сайтах клиник, и на подобные работы откликаются люди.

При этом, в стоматологии есть нововведения, которые, не смотря на их актуальность, наше общество не принимает. И с этим нужно считаться. Например, передовые стоматологи пытались интегрировать моду на украшения для зубов – грилзы. Это такие клипсы, которые делают из золота, стали. В Америке они очень популярны. Но память о "советском прошлом", когда "золотые коронки" долгое время были на пике популярности, не дают россиянам принять эту моду. У нас сформировалось определенное генетическое табу на золотые зубы. И уже очевидно, что если в России и возникнет мода на грилзы, то только в узкой аудитории. Они не станут "масс-маркет"-продуктом, не смотря на мировой тренд.

Недавно у нас была комическая ситуация. На дне рождения нашей компании мы устроили презентацию грилзов. Все наши девочки-администраторы надели на зубы золотые клипсы и встречали гостей ослепительными улыбками. А после мероприятия в зал пришла уборщица – так вот у нее "грилзы" были на всех зубах. Поэтому, этот тренд для тех, кто не застал советское время, кто раскрепощен и открыт всему новому и креативному. А для людей, которые уже видели и даже "носили" золотые зубы – это как раз моветон.