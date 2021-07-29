В Подмосковье поймали подозреваемых в серии автомобильных краж

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчин, подозреваемых в серии автомобильных краж на территории Москвы и Подмосковья. Они специализировались на машинах корейского производства.
Злоумышленников поймали в Рузе, в "гараже-отстойнике". Задержанными оказались уроженцы Средней Азии и Закавказья. Как сообщает портал "Вести Подмосковья", общая сумма ущерба оценивается в семь миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
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