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Авто

В Подмосковье поймали подозреваемых в серии автомобильных краж

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Сотрудники уголовного розыска задержали мужчин, подозреваемых в серии автомобильных краж на территории Москвы и Подмосковья. Они специализировались на машинах корейского производства.

Злоумышленников поймали в Рузе, в "гараже-отстойнике". Задержанными оказались уроженцы Средней Азии и Закавказья. Как сообщает портал "Вести Подмосковья", общая сумма ущерба оценивается в семь миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

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29 июля 2021, 20:00 Источник: Вести Подмосковья ✓ Надежный источник

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