Porsche устроил грандиозный тест-драйв на автодроме в Сочи

Целую неделю на автодроме в Сочи не стихал рев моторов. Но это были не гонки Гран-при Формулы I.

Знатоки наверняка бы узнали марку по звуку. По кругу друг за другом проносились Кайманы, Карреры, Бокстеры. Приземистые спорткары сменяли Кайенны и Маканы. Под осенним сочинским солнцем проходило традиционное действо, на которое Porsche привез свои лучшие автомобили и пригласил на него как страстных поклонников марки, так и тех, кто мог бы ими стать. Ведь не зря считается, что лучший способ заразить "вирусом" Порше – это дать им порулить.

Подобное роуд-шоу Porsche World Roadshow проходит по всему миру в 45 странах, а в России оно состоялось уже в пятый раз. В мероприятии на сочинской гоночной трассе участвовало 24 автомобиля из Цуффенхаузена. Среди представленных моделей были Porsche Macan GTS, Cayenne S и Cayenne Turbo, Panamera в версии Gran Turismo: Panamera S, Panamera Turbo и E-Hybrid, Porsche 718 Cayman GTS и Boxster GTS, 911 Carrera S, Targa 4 GTS, Turbo, Turbo S, и, наконец, 911 GT3. Все это великолепие предстояло опробовать в течение одного дня. С одной стороны, времени на каждую отдельную машину выделялось не так уж много, а с другой – давало возможность тут же сравнить такие разные модели.

Кроме проезда по гоночному кругу программа включала скоростные упражнения: "лосиный тест", слалом, тест на управляемость и даже специальную внедорожную секцию для Porsche Cayenne. Освоиться за рулем авто участникам шоу помогала международная команда инструкторов под руководством Вима Дамса, состоящая из немцев, бельгийцев, финнов и наших соотечественников.

Для начала на кольцо выпустили вроде бы совсем не трековые авто – Cayenne и Panamera. Вряд ли кто в реальной жизни будет на них выезжать на гоночную трассу, но чтобы испытать машину на пределе возможностей и без ограничений по скорости – это самое подходящее место. Ни у кого не вызвало удивления, что Panamera прекрасно управляется и уверенно держится на спортивном треке, но вот то, что и новый Cayenne здесь почти ей не уступает, оказалось приятным сюрпризом.

Для крупного внедорожника управляемость у него просто великолепная. По ощущениям Cayenne даже кажется быстрее и проворнее своего компактного и легкого собрата Macan GTS. Затем опробовали Кайенн и в более привычных для него условиях – на обычной дороге и легком бездорожье. Везде он был на высоте, в том числе и благодаря высокому дорожному просвету.

От моделей широкого применения плавно переходим к тем Порше, которым спортивный трек словно дом родной. Трасса Формулы-1 в Сочи имеет протяженность 5848 метров. На ней 18 поворотов. Рекорд круга – 1.31.387 минуты, а максимальная скорость – 343.1 км в час. Разумеется, на таких скоростях неподготовленным водителям прокатиться не дали. Это удел профессионалов. В более щадящем режиме один круг занимает две-три минуты. За это время можно успеть понять, как себя ведет каждый автомобиль.

После нескольких поворотов на Carrera 4S может показаться, что можно делать с педалью газа и рулем все что хочешь, а машина никуда не денется с полотна трассы. Но это только пока активирована фирменная система стабилизации Porsche Stability Management, аббревиатуру которой (PSM) часто расшифровывают еще таким образом: Please Save Me ("Пожалуйста, спаси меня"). Стоит отключить эту систему и сразу послушная машина превращается в строптивого коня, норовящего сбросить своего ездока.

Со сменами на каждом круге одного Порше на другой, приходит черед и этого авто. Он с самого начала был в центре общего внимания – настоящий спортивный болид Porsche 911 GT3. Его сердце – шестицилиндровый атмосферный оппозитник. Он пришел на смену 500-сильному мотору Мецгера. Мощность нового двигателя — 475 л.с. при объеме 3,8 литра.

Поклонники марки до сих пор ностальгируютпо моторам "Мецгер". Но нынешний мотор GT3 просто бесподобен. В его звучании – музыка целого оркестра. С добавлением каждой сотни оборотов – новые нотки и так до максимальных 9000 оборотов в минуту. Из всей линейки 911 – GT3 самый легкий, самый точный и, пожалуй, самый шумный внутри. Кажется, что эта машина может все. Стремительное ускорение, великолепное сцепление с дорогой на входе в поворот и на выходе из него, двигатель – на пределе возможностей.

Под занавес дня был предусмотрен небольшой дружеский слалом-конкурс на 718 Boxster GTS. Еще были старты на launch control. Так называется тест на максимальное ускорение с места до 100 км/ч с последующим торможением. У 911 Turbo S процесс разгона занимает всего 3 секунды.

И, наконец, race taxi – гоночное такси, где профессионалы берут вас пассажиром на круг по треку и показывают настоящий класс. О нагрузках на автомобили на этом мероприятии говорит тот факт, что на неделю компания Michelin привезла двести шин.

Насыщенный впечатлениями день закончился, и у Porsche без сомнения прибавилось почитателей таких разных, но всех без исключения по-настоящему "драйвовых" автомобилей.