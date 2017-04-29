Под Москвой случилось смертельное ДТП

В Подмосковье в ночь на 29 апреля произошло крупное ДТП. В районе поселка Серебряные пруды на 178-м км Каспийской автодороги столкнулись три легковых автомобиля.

В результате аварии произошел пожар. По предварительным данным, погибли два человека, остальные пострадавшие получили травмы разной степени тяжести, передает ТАСС. На месте происшествия работают экстренные службы региона.