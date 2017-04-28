Мальчуган прокатился на разбитой зеленой "шестерке"
Инцидент произошел 21 апреля 2017 года в Новороссийске на улице Сипягина, передает региональное издание "Наша газета". По словам свидетелей, "парень чудом припарковал транспортное средство, никого не задев". "Скорей всего, малец оказался за рулем впервые", – предположил очевидец.
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