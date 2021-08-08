"Нос откусить немедленно": трехлетняя дочь Лазарева в опасности

Сергей Лазарев является счастливым отцом двоих детей – 7-летнего Никиты и 3-летней Анны.

В личном блоге артист поделился трогательным видео с наследницей. Девочка недавно впервые сходила на концерт отца и, кажется, осталась под большим впечатлением. Малышка теперь постоянно поет папины хиты.

На кадрах дочь Сергея Лазарева слегка нелепо исполняет трек "Шепотом". "Спрашивали шо Патом Шо Патом будет? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал в блоге певец. Он назвал девочку "любимой булочкой".

Пользователи Сети пришли в восторг от малышки, а некоторые, кажется, слишком буквально восприняли слова артиста о булочке. "Нос откусить немедленно", "Божечки, что за куколка чудесная", "Такое солнышко!", – написали в комментариях. Кажется, теперь обаятельная наследница Сергея Лазарева в опасности – ее готовы затискать и заласкать.