Корейский кризис

Боевой отряд может развернуться в любой части полуострова в течение 24 часов и обрушиться на врага
Северная Корея провела испытания очередного баллистического снаряда, выстрелив в сторону Японского моря
Американские военные предполагают, что военное судно затонуло из-за поломки на борту
Взаимный обмен санкциями начался между государствами после отказа Пхеньяна остановить ядерную программу
Представитель Пентагона отметил, что при необходимости Вооруженные силы нанесут удар по Северной Корее
Пхеньян жестоко наказали за проведенные ядерные испытания и запуск ракеты со спутником
Санкционная резолюция не должна отразиться на благосостоянии граждан республики, считает дипломат
Делегация США будет настаивать на принятии еще более жесткой резолюции ООН в отношении Северной Кореи
Специалисты-ядерщики, технологи и рабочие удостоились высших государственных наград КНДР
В ответ на испытания водородной бомбы Сеул возобновил пропагандистское вещания вблизи границы двух государств