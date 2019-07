Опубликованы первые кадры полного солнечного затмения

Полное солнечное затмение – довольно редкое астрономическое явление. На этот раз его можно было наблюдать только на юге Латинской Америки. Максимальная фаза затмения была зафиксирована 2 июля в 22:23 по московскому времени. Продолжительность явления составила всего 4 минуты 33 секунды.

A rare total solar eclipse turned day into night along a large swath of Latin America's southern cone, including much of Chile and Argentina



@mbernetti pic.twitter.com/eiAIeh8G3a