Опубликованы первые кадры полного солнечного затмения
Полное солнечное затмение – довольно редкое астрономическое явление. На этот раз его можно было наблюдать только на юге Латинской Америки. Максимальная фаза затмения была зафиксирована 2 июля в 22:23 по московскому времени. Продолжительность явления составила всего 4 минуты 33 секунды.
A rare total solar eclipse turned day into night along a large swath of Latin America's southern cone, including much of Chile and Argentina— AFP news agency (@AFP) 2 июля 2019 г.
�� @mbernetti pic.twitter.com/eiAIeh8G3a
Timelapse footage captures the moment the sky darkened during Tuesday's total solar eclipse in Chile's Coquimbo region. https://t.co/hzrwT7LNCS pic.twitter.com/7RcYRowcng— ABC News (@ABC) 3 июля 2019 г.
Тысячи людей собрались на пляжах южного побережья Чили, чтобы полюбоваться редким зрелищем. Повезло и пассажирам рейса из Буэнос-Айреса: они смогли наблюдать, как диск Луны закрывает Солнце, на высоте в 9 тысяч метров над уровнем моря. Экипаж лайнера заранее подготовился к полному солнечному затмению: всем желающим раздали специальные очки.
Жителям российских городов полное солнечное затмение увидеть, к сожалению, на этот раз не удалось. Однако расстраиваться не стоит: астрономы напоминают, что до конца этого года небесной канцелярией запланировано еще 5 похожих шоу - 3 солнечных и 2 лунных затмения, напоминает НСН.
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