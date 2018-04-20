Найден простой способ украсть все данные с iPhone

Специалисты обнаружили очередную уязвимость в устройствах Apple. Она может быть использована для удаленного управления гаджетом.



Новая "пробоина" в безопасности, получившая название Trustjacking, содержится в технологии синхронизации iTunes Wi-Fi sync. С ее помощью владелец устройств на iOS может передавать данные без подключения к компьютеру через USB, пишет Ura.ru.

По данным экспертов, злоумышленники способны завладеть специальными ключами, которые устройство генерирует для доступа по Wi-Fi. Так как синхронизация происходит постоянно, сама атака будет совершена не сразу, передает РИА ФАН.

Специалисты утверждают, что таким способом злоумышленники получают доступ ко всем данным, хранящимся на смартфоне или компьютере, а также следят за всеми действиями жертвы. Кроме того, это позволит атаковавшему удалять или устанавливать ваши приложения.

Вторжение в личные данные произойдет в том случае, если разрешить устройству "доверять" незнакомому подключению. Перед соединениями с новыми гаджетами iPhone всегда уведомляет пользователя и запрашивает одобрение. По мнению исследователей, владелец может случайно одобрить соединение и стать жертвой взлома.