Скандальная выходка Илона Маска довела народ до исступления

Илон Маск остается противоречивой фигурой в мире научных разработок и инноваций. Одни отмечают бешеную энергию предпринимателя и умение красиво подать любую идею, что очень полезно для развития современных технологий. Другие указывают, что большая часть его "изобретений" – старые разработки в более привлекательных обложках.

Именно поэтому практически любой шаг Илона Маска становится объектом пристального внимания как со стороны армии его фанатов, так и со стороны скептиков. А за запуском новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy следил практически весь мир.

На это есть несколько причин. Во-первых, это был первый запуск сверхтяжелой ракеты Илона Маска. Во-вторых, носитель выводил в открытый космос спортивный автомобиль Tesla Roadster. За руль кабриолета усадили манекен в скафандре разработки SpaceX. Автомобиль, согласно инженерным расчетам, должен отправиться в путешествие в открытый космос по гелиоцентрической орбите. В-третьих, все происходящее транслировалось в прямом эфире сразу с нескольких впечатляющих ракурсов.

Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал в 23:45 мск. Оба ускорителя ракеты-носителя успешно отделились от нее, а затем синхронно приземлились в установленных посадочных зонах. Илон Маск пообещал, что их можно будет повторно использовать при следующих пусках.

А вот вторая ступень, которая также должна была красиво приземлиться под прицелами многочисленных камер, американского изобретателя подвела. Как отметил Илон Маск, скорее всего, у нее закончилось горючее, предназначенное для замедления снижения, передает РИА Новости. Ступень упала недалеко от платформы в океане и разбилась от сильного удара о воду.

Впрочем, по всем остальным параметрам запуск оказался успешным. Однако самый большой эффект он оказал именно на впечатлительных фанатов Илона Маска. Они по достоинству оценили идею запуска в открытый космос кабриолета с манекеном в скафандре за рулем. А видео синхронной посадки двух разгонных блоков Falcon Heavy буквально довело пользователей Сети до исступления.

More photos from Falcon Heavy's first flight → https://t.co/095WHX44BX pic.twitter.com/6vlXJoYif0