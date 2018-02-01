NASA показало чарующие кадры кровавого суперлуния

Национальное космическое агентство (NASA) 31 января транслировало в прямом эфире редкое астрономическое явление. В этот раз суперлуние совпало с полным затмением спутника Земли и вторым полнолунием за месяц.

Передачу мистически завораживающих кадров обеспечили телескопы Исследовательского центра им. Армстронга NASA в Эдвардсе, обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе и Университета Аризоны. По данным ученых, Луна отразила на 14% больше света, чем обычно.

Россияне могли наблюдать кровавое суперлуние 30 и 31 января. Луна вошла в перигей (ближайшая к Земле точка орбиты), что совпадает с суперлунием и полным затмением спутника планеты. При этом, видимый диаметр Луны на небе увеличился примерно на 8%, передает РИА ФАН.

Фаза полного затмения началась 31 января в 15.51 по мск., а окончательно Луна вышла из земной тени в 19.09. Интересно, что цвет в зависимости от региона наблюдения становился от голубого и ярко-желтого до красно-бурого. Пользователи соцсетей с удовольствием делятся фотографиями и видео редкого явления.

Публикация от Татьяна (@tatjananest) Янв 31, 2018 at 6:22 PST

Примечательно, что Суперлуну можно наблюдать до нескольких раз в год, а вот полное затмение лишь один раз в несколько лет. В частности, в Сибири последний раз это происходило в апреле 2013 года, а следующий будет лишь в 2022, сообщает "Экспресс-газета" со ссылкой на данные планетария Кемеровского государственного университета.

Публикация от ���� ЧИТА В КУРСЕ ���� (@chita_live_) Янв 31, 2018 at 6:46 PST

Весьма благоприятными для наблюдения редкого явления условия были в Сибири и на Дальнем Востоке. В разных городах были организованы многочисленные смотровые площадки.

Публикация от LUCK NAILS (@luck_kafe) Янв 31, 2018 at 7:02 PST

Жители Красноярска жаловались на головокружение при наблюдении кровавой Луны. А на Байкале большинство предпочли смотреть за явлением из дома, поскольку температура воздуха опустилась до -22.