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Hi-tech

Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона

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Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении американской компании Google. Корпорацию уличили в том, что она не исполняет российское законодательство.

Google должна была подключиться к государственной информационной системе, чтобы блокировать запрещенные на территории России сайты, но этого не произошло. Теперь компания обязана уплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, сообщает newsnn.ru.

11 декабря 2018, 16:22

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