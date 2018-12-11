Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении американской компании Google. Корпорацию уличили в том, что она не исполняет российское законодательство.
Google должна была подключиться к государственной информационной системе, чтобы блокировать запрещенные на территории России сайты, но этого не произошло. Теперь компания обязана уплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, сообщает newsnn.ru.
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