Новые функции iPhone 8 утекли в интернет

В новом iPhone появится возможность вызова голосового помощника Siri с помощью долго нажатия на кнопку блокировки. Такое нововведение связано с тем, что в iPhone 8 будет отсутствовать кнопка Home, с помощью которой и осуществляется вызов Siri.

К такому выводу пришел независимый разработчик Гильермо Рэмбо после изучения кода прошивки Home Pod – домашнюю музыкальную систему от яблочного бренда. Об этом он сообщила на своей странице в Twitter. О том, что Apple избавится от уже традиционной кнопки Home, стало известно в начале августа. Стив Троутон-Смит заявил, что в прошивке нового iPhone8 нет ни строчки кода об ультразвуковом Touch ID под экраном смартфона. По мнению программиста, ему на смену придет Face ID – система распознавания лиц.

Ранее стало известно, что Apple проведет презентацию новых гаджетов 12 сентября. Текст приглашения, которое получили журналисты был лаконичен: "Встретимся у нас". Помимо iPhone 8 компания представит еще и iPhone 7S и iPhone 7Splus. Помимо смартфонов, будут показаны новые Apple Watch, Apple TV и очередное обновление операционной системы – iOS 11.

I did find a gesture to invoke Siri by holding the lock button. — Guilherme Rambo (@_inside) 2 сентября 2017 г.

Несмотря на то, что до презентации еще есть время, Сеть уже знает приблизительные характеристики гаджета, и даже его ориентировочную цену. Уже известно, что в iPhone 8 будет сканер сетчатки глаза, беспроводная зарядка, безрамочный OLED экран, 4 гигабайта оперативной памяти, а размер хранилища увеличат до 512 гигабайт. Предположительная цена новинки за младшую версию – около тысячи долларов.

Напомним, что не смотря на атмосферу тайны вокруг нового iPhone, фотографии деталей нового смартфона и его макетов уже давно гуляют по Сети. Подобные утечки информации уже становятся традиционными. В начале августа в интернете оказался снимок пресс-макета новинки в ее финальном дизайне, до этого в свободный доступ попали технические характеристики устройства. Повальные "сливы" информации начались в 2012 году, перед презентацией iPhone 5.

