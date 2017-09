Новые функции iPhone 8 утекли в интернет

К такому выводу пришел независимый разработчик Гильермо Рэмбо после изучения кода прошивки Home Pod – домашнюю музыкальную систему от яблочного бренда. Об этом он сообщила на своей странице в Twitter. О том, что Apple избавится от уже традиционной кнопки Home, стало известно в начале августа. Стив Троутон-Смит заявил, что в прошивке нового iPhone8 нет ни строчки кода об ультразвуковом Touch ID под экраном смартфона. По мнению программиста, ему на смену придет Face ID – система распознавания лиц.

Ранее стало известно, что Apple проведет презентацию новых гаджетов 12 сентября. Текст приглашения, которое получили журналисты был лаконичен: "Встретимся у нас". Помимо iPhone 8 компания представит еще и iPhone 7S и iPhone 7Splus. Помимо смартфонов, будут показаны новые Apple Watch, Apple TV и очередное обновление операционной системы – iOS 11.

I did find a gesture to invoke Siri by holding the lock button.