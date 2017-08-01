Водоемы Москвы начнут патрулировать говорящие дроны

Начиная с лета 2017 года водоемы Москвы начнут патрулировать специальное дроны. "Если говорить о технологиях, то это интеллектуальные камеры и беспилотные авиационные системы, потому что банальное наблюдение в режиме текущего времени за акваторией нас уже не устраивает", – цитирует сетевое издание m24.ru начальника Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василия Марьяна. Кроме того, беспилотники будут говорящими. Планируется, что дроны-патрульные будут напоминать отдыхающим о правилах безопасности на воде прямо с неба.

