Робот-охранник "покончил с собой" в бассейне

Работающие в офисном центре сотрудники поспешили запечатлеть происшествие на камеры и тут же выложить снимки в Сеть. Вскоре первую помощь своему механическому коллеге оказали охранники-люди, пишет The Washington Post.

Робота вытащили из воды, обтерли, высушили и отправили в служебное помещение. По мнению специалистов, одна из наиболее вероятных причин произошедшего – программный сбой. Версию о том, что робот-секьюрити не выдержал напряженного графика работы и попытался временно вывести себя из строя, всерьез никто не воспринимает, хотя было высказано и такое мнение.

Современное программное обеспечение бывает настолько сложным, что предсказать, как себя поведет устройство в какой-либо произвольный момент времени, практически не представляется возможным. Об этом говорят, например, пользователи форума IXBT, обсуждающие сбои в работе различных бытовых роботов.

It's a fun day here at @gmmb . The super high-tech security robot at our office complex has had a mishap. pic.twitter.com/nhRshrJA9w

Напомним, что слово "робот", как и три основные закона робототехники, придумал американский писатель-фантаст Айзек Азимов еще в 1942 году. Если верить литератору, робот не может навредить человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред; робот должен повиноваться всем приказам человека, кроме случаев, когда они противоречат первому закону; робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам.

Our D.C. office building got a security robot. It drowned itself.



We were promised flying cars, instead we got suicidal robots. pic.twitter.com/rGLTAWZMjn