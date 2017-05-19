В сети "МегаФон" произошел массовый сбой

В Москве 19 мая был зафиксирован массовый сбой в сети телефонного оператора "МегаФон". С неполадками столкнулись по меньшей мере пять тысяч абонентов.

По данным портала "Каждыйсбой.ru", в основном проблемы наблюдаются у пользователей из Москвы. Последний раз сбой в работе оператора произошел неделю назад, 12 мая.