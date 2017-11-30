Невеста принца Гарри взорвала порносайты
Количество запросов таких видеороликов на сайте PornHub за последнее время выросло на 2000%, сообщает Life.ru. Интересно, что среди поклонников будущей герцогини больше всего американцев.
Поисковых запросов от них стало больше на 2273%. Также более чем на 2000% выросло количество запросов из Великобритании (2242%), Испании (2193%), Германии (2167%) и Бельгии (2011%).
Мужчины ищут клубничку с участием актрис, загримированных под Маркл. Образ невесты принца Гарри возбуждает больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет и развратников старше 65 лет.
Ранее наследник британского престола официально сообщил о помолвке с американской актрисой Меган Маркл. Новость буквально взорвала мировые таблоиды.Британские СМИ бросились обсуждать диету Меган, ее стиль и то, как она выглядела в детстве.
Особый интерес к будущей герцогине журналисты проявляют из-за ее внешности. Пресса подозревает, что афроамериканские корни девушки вызовут массу предрассудков у будущих членов ее семьи.
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