Невеста принца Гарри взорвала порносайты

Похоже, новость о помолвке британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл переполошила не только журналистов, но и любителей порно. На сайтах для взрослых мужчины ищут видео с участием женщин, похожих по типажу на будущую герцогиню.

Количество запросов таких видеороликов на сайте PornHub за последнее время выросло на 2000%, сообщает Life.ru. Интересно, что среди поклонников будущей герцогини больше всего американцев.

Поисковых запросов от них стало больше на 2273%. Также более чем на 2000% выросло количество запросов из Великобритании (2242%), Испании (2193%), Германии (2167%) и Бельгии (2011%).

Мужчины ищут клубничку с участием актрис, загримированных под Маркл. Образ невесты принца Гарри возбуждает больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет и развратников старше 65 лет.

Публикация от Meghan Markle (@meghanmarkle) Окт 25 2016 в 3:11 PDT

Ранее наследник британского престола официально сообщил о помолвке с американской актрисой Меган Маркл. Новость буквально взорвала мировые таблоиды.Британские СМИ бросились обсуждать диету Меган, ее стиль и то, как она выглядела в детстве.

Публикация от Meghan Markle (@meghanmarkle) Окт 21 2016 в 12:49 PDT

Особый интерес к будущей герцогине журналисты проявляют из-за ее внешности. Пресса подозревает, что афроамериканские корни девушки вызовут массу предрассудков у будущих членов ее семьи.