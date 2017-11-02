Facebook уличили в прослушке

Пользователи Facebook встревожены страшной догадкой. Они подозревают, что социальная сеть их прослушивает.

Об этом юзеры пишут в других социальных сетях. Все больше людей находят новые доказательства слежки. Они заметили, что Facebook каким-то образом подбирает таргетированную рекламу так, что она соответствует содержанию разговоров пользователя, передает портал Mashable.

"Кто-нибудь еще считает, что наши телефоны шпионят за нами? Например, два случайных бренда, о которых я упоминала в разговоре, появились в рекламе у меня в Facebook", – спросила в Twitter Рейчел Ферриньо. В ответ сразу несколько человек рассказали ей о своих историях.

Anyone else convinced our phones are spying on us/listening in? Two random brands I talked about aloud today just came up as Facebook ads �� — Rachel Ferrigno (@rachelmaleady) 29 октября 2017 г.

Один мужчина скинул видео, в котором он рассказывает, как Facebook внезапно начал предлагать ему рекламу кошачьих кормов. Автор ролика утверждает, что у него нет домашних животных и он не собирается их заводить. Мужчина уверен, что социальная сеть через свое приложение просто подслушала его разговор со знакомой, у которой действительно живет кот.

Еще один пользователь рассказал, что если оставить свой телефон около радиостанции, настроенной на латиноамериканское радио, то через какое-то время Facebook и принадлежащий ему Instagramначнет вывешивать рекламные объявления на испанском языке.

Отметим, что представители социальной сети уверяют, что они не прослушивают пользователей. Несмотря на это, они не отрицают, что приложение Facebook для мобильных телефонов имеет доступ к микрофону пользователя. По словам представителей компании, люди сами позволяют программе записывать содержимое их разговоров, разрешая ей доступ к микрофону.

Многие пользователи отмечают, что на смартфоне можно просто запретить программам использовать микрофон, однако отключить подобную функцию на компьютере намного сложнее. Сам создатель Facebook Марк Цукерберг заклеивает скотчем камеру и микрофонное гнездо на своем ноутбуке.