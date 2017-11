Facebook уличили в прослушке

Об этом юзеры пишут в других социальных сетях. Все больше людей находят новые доказательства слежки. Они заметили, что Facebook каким-то образом подбирает таргетированную рекламу так, что она соответствует содержанию разговоров пользователя, передает портал Mashable.

"Кто-нибудь еще считает, что наши телефоны шпионят за нами? Например, два случайных бренда, о которых я упоминала в разговоре, появились в рекламе у меня в Facebook", – спросила в Twitter Рейчел Ферриньо. В ответ сразу несколько человек рассказали ей о своих историях.

Anyone else convinced our phones are spying on us/listening in? Two random brands I talked about aloud today just came up as Facebook ads