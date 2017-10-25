Пять причин купить смартфон Alcatel U5 HD

Эта модель может похвастаться демократичной ценой. А широкий набор функций даeт обладателям гаджета превосходный пользовательский опыт. В чем и убедилась редакция Dni.ru.

В современном мире смартфон давно перестал быть роскошью. Производители теперь сосредотачиваются на том, чтобы их новинки были созданы для удовольствия. Alcatel U5 HD станет идеальным выбором для тех, кто хочет иметь модное, легкое в использовании и доступное устройство с возможностью делать забавные фото.

ВНЕШНИЙ ВИД

Благодаря сочетанию матовых и глянцевых поверхностей корпуса смартфон отличается привлекательным и эргономичным дизайном. Телефон имеет размеры 140 х 71 х 9 мм. Представлен в двух цветах – черном и белом. В распоряжении Dni.ru оказалась модель Volcano Black. Корпус аппарата исполнен из прочного пластика. Поверхность задней крышки – с рельефной микротекстурой, благодаря которой гаджет не скользит в руке, лежит в ладони плотно. Линии корпуса плавные. Благодаря большому 5-дюймовому HD-экрану с разрешением 1280x720 пикселей гарантировано четкое изображение под любым углом. IPS-дисплей передает яркие и насыщенные цвета. Новинка выглядит стильно. Кнопку питания легко найти на ощупь.

НАЧИНКА

Alcatel U5 HD оснастили четырехъядерным процессором MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,25 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения при помощи microSD-карт. Процессор позволяет справляться с "тяжелыми" играми и приложениями.



Смартфон оснащен основной камерой с разрешением 13 мегапикселей и фронтальной с разрешением 8 мегапикселей. Стоит отметить плюс, которого нет у многих конкурентов, – вспышку как основной, так и фронтальной камеры. Благодаря этому можно делать яркие селфи даже в условиях пониженной освещенности. Кроме того, можно добавить забавные эффекты, используя приложение "Маска", оживить селфи, используя шаблоны из "Селфи-шоу" или мгновенно создать фотокомпозиции с помощью приложения "Коллаж". Умная функция ''Альбом для селфи'' поможет упорядочить все снимки.

Функционирует прибор на основе операционной системы Android 7.0 Nougat. Выход в сеть возможен как через мобильную связь, так и через Wi-Fi. "Упрощенный режим" позволяет эффективно скомпоновать информацию на рабочем столе и сделать ярлыки более заметными. Приложение "Защитник" включает режим энергосбережения, а также защищает телефон от вирусов.



Данные о местности и адресах легко получить по навигации. Встроенный GPS-модуль не даст заблудиться.

Поддержка двух SIM-карт позволит разделять личные и рабочие контакты. Да и вообще это удобно. Телефон сертифицирован EAC и имеет русифицированный интерфейс меню и "Руководство пользователя". Аккумулятор на 2200 мАч позволяет активно работать гаджету без подзарядки на протяжении шести часов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мобильная связь Поддержка сетей 2G GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 Поддержка сетей 3G WCDMA 2100, WCDMA 900 Поддержка сетей 4G (LTE) есть Количество SIM-карт 2 SIM Экран Диагональ экрана (дюйм) 5" Разрешение экрана 1280х720 Плотность пикселей 294 ppi Технология изготовления экрана IPS Количество цветов экрана 16 млн Корпус Материал корпуса пластик Система Операционная система Android 7.0 Количество ядер 4 Частота работы процессора 1.25 ГГц Объем оперативной памяти 1 ГБ Объем встроенной памяти 8 ГБ Слот для карты памяти есть Типы поддерживаемых карт памяти microSD, microSDHC, microSDXC Максимальный объем карты памяти 128 ГБ FM радио есть Камера Две камеры 13 и 8 Мп Дополнительные функции фотосъемки панорамная съемка, цифровой зум Коммуникации Стандарт WiFi 802.11b, 802.11g, 802.11n GPS есть A-GPS есть ИК-порт нет Проводные интерфейсы Интерфейс micro USB Поддержка MHL нет Разъем для наушников Mini Jack 3.5 мм Питание Тип аккумулятора Li-Ion Емкость аккумулятора (мАч) 2200 мАч Время работы в режиме разговора 6 часов Габариты Ширина 71.4 мм Высота 141.8 мм Толщина 8.95 мм

ПЯТЬ ПРИЧИН КУПИТЬ ALCATEL U5 HD

1. Благодаря большому HD-экрану гарантировано четкое изображение под любым углом.

2. Alcatel U5 HD станет идеальным выбором для тех, кто хочет иметь модное, легкое в использовании и доступное устройство.

3. Можно делать яркие селфи даже в условиях пониженной освещенности.

4. Поддержка двух SIM-карт позволит разделять личные и рабочие контакты.

5. Четырехъядерный процессор позволяет справляться с "тяжелыми" играми и приложениями.