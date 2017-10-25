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Hi-tech

Пять причин купить смартфон Alcatel U5 HD

Фото: Пресс-служба Alcatel
Эта модель может похвастаться демократичной ценой. А широкий набор функций даeт обладателям гаджета превосходный пользовательский опыт. В чем и убедилась редакция Dni.ru.
прочитано 1708 раз

В современном мире смартфон давно перестал быть роскошью. Производители теперь сосредотачиваются на том, чтобы их новинки были созданы для удовольствия. Alcatel U5 HD станет идеальным выбором для тех, кто хочет иметь модное, легкое в использовании и доступное устройство с возможностью делать забавные фото. 

ВНЕШНИЙ ВИД

Благодаря сочетанию матовых и глянцевых поверхностей корпуса смартфон отличается привлекательным и эргономичным дизайном. Телефон имеет размеры 140 х 71 х 9 мм. Представлен в двух цветах – черном и белом. В распоряжении Dni.ru оказалась модель Volcano Black. Корпус аппарата исполнен из прочного пластика. Поверхность задней крышки – с рельефной микротекстурой, благодаря которой гаджет не скользит в руке, лежит в ладони плотно. Линии корпуса плавные. Благодаря большому 5-дюймовому HD-экрану с разрешением 1280x720 пикселей гарантировано четкое изображение под любым углом. IPS-дисплей передает яркие и насыщенные цвета. Новинка выглядит стильно. Кнопку питания легко найти на ощупь.

Фото: Пресс-служба Alcatel

НАЧИНКА

Alcatel U5 HD оснастили четырехъядерным процессором MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,25 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения при помощи microSD-карт. Процессор позволяет справляться с "тяжелыми" играми и приложениями. 

Смартфон оснащен основной камерой с разрешением 13 мегапикселей и фронтальной с разрешением 8 мегапикселей. Стоит отметить плюс, которого нет у многих конкурентов, – вспышку как основной, так и фронтальной камеры. Благодаря этому можно делать яркие селфи даже в условиях пониженной освещенности. Кроме того, можно добавить забавные эффекты, используя приложение "Маска", оживить селфи, используя шаблоны из "Селфи-шоу" или мгновенно создать фотокомпозиции с помощью приложения "Коллаж". Умная функция ''Альбом для селфи'' поможет упорядочить все снимки. 

Фото: Пресс-служба Alcatel

Функционирует прибор на основе операционной системы Android 7.0 Nougat. Выход в сеть возможен как через мобильную связь, так и через Wi-Fi. "Упрощенный режим" позволяет эффективно скомпоновать информацию на рабочем столе и сделать ярлыки более заметными. Приложение "Защитник" включает режим энергосбережения, а также защищает телефон от вирусов.

Данные о местности и адресах легко получить по навигации. Встроенный GPS-модуль не даст заблудиться.  

Поддержка двух SIM-карт позволит разделять личные и рабочие контакты. Да и вообще это удобно. Телефон сертифицирован EAC и имеет русифицированный интерфейс меню и "Руководство пользователя". Аккумулятор на 2200 мАч позволяет активно работать гаджету без подзарядки на протяжении шести часов.

Фото: Пресс-служба Alcatel

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мобильная связь
Поддержка сетей 2GGSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900
Поддержка сетей 3GWCDMA 2100, WCDMA 900
Поддержка сетей 4G (LTE)есть
Количество SIM-карт2 SIM
Экран
Диагональ экрана (дюйм)5"
Разрешение экрана1280х720
Плотность пикселей294 ppi
Технология изготовления экранаIPS
Количество цветов экрана16 млн
Корпус 
Материал корпусапластик
Система
Операционная системаAndroid 7.0
Количество ядер4
Частота работы процессора1.25 ГГц
Объем оперативной памяти1 ГБ
Объем встроенной памяти8 ГБ
Слот для карты памятиесть
Типы поддерживаемых карт памятиmicroSD, microSDHC, microSDXC
Максимальный объем карты памяти128 ГБ
FM радиоесть
Камера
Две камеры13 и 8 Мп
Дополнительные функции фотосъемкипанорамная съемка, цифровой зум
Коммуникации
Стандарт WiFi802.11b, 802.11g, 802.11n
GPSесть
A-GPSесть
ИК-портнет
Проводные интерфейсы
Интерфейсmicro USB
Поддержка MHLнет
Разъем для наушниковMini Jack 3.5 мм
Питание
Тип аккумулятораLi-Ion
Емкость аккумулятора (мАч)2200 мАч
Время работы в режиме разговора6 часов
Габариты
Ширина71.4 мм
Высота141.8 мм
Толщина8.95 мм

Фото: Пресс-служба Alcatel

ПЯТЬ ПРИЧИН КУПИТЬ ALCATEL U5 HD

1.  Благодаря большому HD-экрану гарантировано четкое изображение под любым углом.

2. Alcatel U5 HD станет идеальным выбором для тех, кто хочет иметь модное, легкое в использовании и доступное устройство.

3. Можно делать яркие селфи даже в условиях пониженной освещенности.

4. Поддержка двух SIM-карт позволит разделять личные и рабочие контакты.

5. Четырехъядерный процессор позволяет справляться с "тяжелыми" играми и приложениями.

25 октября 2017, 16:02

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