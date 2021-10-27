"Только когда он хочет": Медведева боится самостоятельно трогать Милохина

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева и блогер Даня Милохин стали самой популярной парой на шоу "Ледниковый период" Первого канала. Они души не чают друг в друге, а зрители в них обоих. А от падений пары сердце замирает у каждого поклонника.
Они смотрят друг на друга влюбленными глазами, а друзья Милохина даже уговаривают парня предложить девушке отношения. На фоне всего этого начали появляться слухи, что пару могут связывать не только профессиональные отношения, но и нечто большее...
Популярность Медведевой и Милохина за счет программы растет с сумасшедшей скоростью. Однако фигуристка считает, что может обидеть своего партнера таким образом.
Евгения Медведева боится, что Даня Милохин подумает, будто она использует ради пиара. Фигуристка очень бережно относится к психике Милохина и не хочет его травмировать. Поэтому сама она никогда "не трогает" Милохина, сообщает RT.
"Мы снимаем тиктоки только тогда, когда он хочет. Я очень боюсь, что он подумает, что я его использую ради своей популярности", – приводит слова Медведевой портал Sport24.
Ранее Даня Милохин признался в откровенном интервью рассказал о своем истинном отношении к Евгении Медведевой.
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