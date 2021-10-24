"Мне с ней хорошо": Милохин признался в близком контакте с Медведевой

Тиктокер даже сделал татуировку в честь фигуристки. Он признался, что Евгения Медведева нравится ему как девушка. "Мне с ней хорошо", – отметил Даня Милохин. Он добавил, что у них со спортсменкой довольно близкий контакт – они обнимаются при встрече.
Несмотря на теплые чувства к партнерше, Даня Милохин не намерен переходить грань дружеского общения. Он заявил, что предпочитает быть свободным от постоянных отношений.
Музыкант отметил, что не готов быть с одним человеком. Также он рассказал, что друг посоветовал ему встречаться с Евгенией Медведевой. Но тиктокер к этому не готов.
Кроме того, Даня Милохин признался, что звезда льда восхищает его не только красотой, но и умом. Он считает фигуристку очень мудрой. По словам рэпера, Медведева научила его собираться с мыслями, фокусироваться на чем-то, когда это необходимо.
Напомним, фигуристка на два года старше Дани Милохина. Тиктокер и сам не раз говорил, что она психологически намного взрослее него. Чего не скажешь об исполнителе, чье амплуа больше напоминает хулигана.
Популярные темы форума
Какой подарок сделать бабушке?
Я презираю российский шоу-бизнес
Давайте поговорим об изменах
Тейпирование лица от морщин
А вы бы в космос полетели?
КРИК МОЕЙ ДУШИ: «Я НЕ МОГУ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ»
как признаться в чувствах?
Как перестать жрать на ночь?
Натке уже третий раз 90 лет?
Жена стала пропадать по ночам