"Не надо обижаться": Плющенко пригрозил любопытным россиянам после скандала с коттеджами

Недавно в СМИ разгорелся скандал из-за коттеджей, которые Евгений Плющенко построил для своих воспитанников. Некоторые журналисты сообщили, что фигурист не смог предоставить подопечным просторные территории, вместо этого появились "тесные терема".
Супруг Яны Рудковской решил опровергнуть эту информацию, опубликовав видео в своем инстаграм-аккаунте. Плющенко показал коттеджи каждого из воспитанников. Так, народ узнал, что на участке для Косторной есть не только дом, но и баня, а перед дверью Трусовой имеется вывеска с надписью "Русская ракета", пишет Пятый канал. Также рядом есть каток.
Евгений отметил, что территория, где будут жить и тренироваться спортсменки, огромная. Большой плюс в том, что коттеджи располагаются рядом с лесом, поэтому там будет всегда свежий воздух, который так важен, например, во время пробежки.
Также Плющенко пригрозил любопытным людям, которые планируют запустить над коттеджами дроны, чтобы увидеть участки. Фигурист предупредил, что квадрокоптеры будут сбиты. "Не надо обижаться", – написал олимпийский чемпион в "Инстаграм".
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