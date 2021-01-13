Академию Плющенко покинула фигуристка Константинова

В карьере российской фигуристки Станиславы Константиновой произошли изменения. Стало известно, что она ушла из академии Евгения Плющенко. По данным, имеющимся в распоряжении средств массовой информации, причиной стали организационные моменты.
Сама Константинова сообщила, что пока не знает, где будет тренироваться в дальнейшем. Остальные подробности произошедшего на данный момент не приводятся, передает сайт VSE42.RU.
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