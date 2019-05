Сборная России совершила невероятное в полуфинале ЧМ по хоккею (видео)

Только за первый период соперник выстрелил по воротам Василевского 15 раз. Если бы не старания Андрея, наша сборная ушла бы на перерыв уступая в счете.

Воспитанник уфимского хоккея несколько раз выручил команду в очень сложных ситуациях. Однако один из голевых моментов финна запомнился особенно.

В ходе очередной атаки финнов Василевский сумел помешать 18-летнему вундеркинду Каапо Какко протолкнуть шайбу в ворота. Опасность момента и напряжения зашкаливали, но Андрей продемонстрировал молниеносную реакцию. Данный сэйв стал самым запоминающимся моментом в полуфинале ЧМ.

How Andrei Vasilevskiy kept this out... I don't know. Great desperation stop on Kaapo Kakko on the goal line. #IIHFWorlds pic.twitter.com/z8aTV6Caop