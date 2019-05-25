Сборная России совершила невероятное в полуфинале ЧМ по хоккею (видео)
Только за первый период соперник выстрелил по воротам Василевского 15 раз. Если бы не старания Андрея, наша сборная ушла бы на перерыв уступая в счете.
Воспитанник уфимского хоккея несколько раз выручил команду в очень сложных ситуациях. Однако один из голевых моментов финна запомнился особенно.
В ходе очередной атаки финнов Василевский сумел помешать 18-летнему вундеркинду Каапо Какко протолкнуть шайбу в ворота. Опасность момента и напряжения зашкаливали, но Андрей продемонстрировал молниеносную реакцию. Данный сэйв стал самым запоминающимся моментом в полуфинале ЧМ.
How Andrei Vasilevskiy kept this out... I don't know. Great desperation stop on Kaapo Kakko on the goal line. #IIHFWorlds pic.twitter.com/z8aTV6Caop— Steven Ellis (@StevenEllisTHN) 25 мая 2019 г.
Напомним, что четвертый матч в рамках чемпионата мира по хоккею стал для российской сборной триумфальным. Наши спортсмены всухую разгромили итальянцев, забив десять шайб в ворота соперников.
25 мая сборная России уступила Финляндии и не смогла выйти в финал чемпионата мира, пишет "Р-Спорт". Встреча, состоявшаяся в Братиславе, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу финнов.
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