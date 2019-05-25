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Спорт

Сборная России совершила невероятное в полуфинале ЧМ по хоккею (видео)

Фото: www.globallookpress.com
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира. Несмотря на это спортивная пресса во всю обсуждают вратаря отечественной команды Андрея Василевского. В одном из самых напряженных моментов состязания спортсмен совершил невероятное.
прочитано 6799 раз

Только за первый период соперник выстрелил по воротам Василевского 15 раз. Если бы не старания Андрея, наша сборная ушла бы на перерыв уступая в счете.

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Сборная России разнесла Италию на ЧМ по хоккею

Воспитанник уфимского хоккея несколько раз выручил команду в очень сложных ситуациях. Однако один из голевых моментов финна запомнился особенно.

В ходе очередной атаки финнов Василевский сумел помешать 18-летнему вундеркинду Каапо Какко протолкнуть шайбу в ворота. Опасность момента и напряжения зашкаливали, но Андрей продемонстрировал молниеносную реакцию. Данный сэйв стал самым запоминающимся моментом в полуфинале ЧМ.

Напомним, что четвертый матч в рамках чемпионата мира по хоккею стал для российской сборной триумфальным. Наши спортсмены всухую разгромили итальянцев, забив десять шайб в ворота соперников.

25 мая сборная России уступила Финляндии и не смогла выйти в финал чемпионата мира, пишет "Р-Спорт". Встреча, состоявшаяся в Братиславе, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу финнов.


25 мая 2019, 18:30

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Водопроводчик
Ответить
Гостьалександр
А кричали коментаторы что самая сильная команда у России все из НХЛ,всех порвём,порвали взяли только 3 место игордятся рады поуши хоть крохи взяли набрали старых ПЕРДУНОВ из нхл,они все силы уже отдали играя за вои команды в Америке,а здесь они раслаблялись делали вид что боряься,в е вои деньги они заработали в своих командах и сейчас будут ломать себе кости ради России,в этой команде играют игроки которые бросили свою команду СССР,и сбежали играть в СШ А.
Правильно Костьалександр поносишь. Одни STARые ПЕРДУНЫ из АМЕРИКИ. Они борятся только в туалете, когда напряжение со стулом.
Гостьалександр
Ответить
Овечькин обижается когда его критикуют,за игру,ту какую он показывает за игру за зборную России,а игры то и нету,стар стал,он играет только в НХЛ,где у него контракт,а в зборной он никто знамегитость из Амерерики и всё.Так что 5аша зборная посоянно будет или на третьем месте или между 4 местом и 8 мес ом в чампионатах мира,и Европы.И заранее ге надо нахваливать тех кто играть не умеет вообще.
Гостьалександр
Ответить
А кричали коментаторы что самая сильная команда у России все из НХЛ,всех порвём,порвали взяли только 3 место игордятся рады поуши хоть крохи взяли набрали старых ПЕРДУНОВ из нхл,они все силы уже отдали играя за вои команды в Америке,а здесь они раслаблялись делали вид что боряься,в е вои деньги они заработали в своих командах и сейчас будут ломать себе кости ради России,в этой команде играют игроки которые бросили свою команду СССР,и сбежали играть в СШ А.
Водопроводчик
Ответить
Надо пользоваться качественной туалетной бумагой - тогда можно избежать таких поражений.
Гость
Ответить
С00000снули!?Это поражение посвящается пыне!
Мимоходом
Ответить
Гера Геров
Вы еще победами над Буркина-Фасо гордитесь, убогие. Финны вые русских cвинeй.
Гера , а ты из каких свиней будешь ? Похоже , ты просто мразь !
Гость
Ответить
Финны для нашей команды всегда были сложной командой. Это спорт.
Гера Геров
Ответить
Вы еще победами над Буркина-Фасо гордитесь, убогие. Финны вые русских cвинeй.
Гость
Ответить
Гость
Хорошо, что в нашей олимпийской сборной не было нхловцев
Нхловцы убирать их нужно ни хрена не играют
Справедливый
Ответить
А канадцы, почему-то, почти всегда добираются до финала....
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