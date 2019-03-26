Трамп прилюдно приласкал Овечкина (видео)

Прием у президента США – большая честь для "Вашингтон Кэпиталз". Капитан столичной команды Александр Овечкин поблагодарил Дональда Трампа за приглашение.

Александр Овечкин пообещал Дональду Трампу: "Кэпиталз" постарается еще раз выиграть Кубок Стэнли. "Спасибо за прием. Для нас большая честь находиться здесь и встретиться с Вами лично. Мы попытаемся снова достичь этого, выиграв Кубок Стэнли. У нас та же команда, но теперь опытная", – отметил Александр Овечкин.

.@ovi8 delivered a speech next to his teammates, the Stanley Cup, and @realDonaldTrump in the Oval Office pic.twitter.com/JTfgrYDVmd — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 25 марта 2019 г.

Несколько дней назад было объявлено, что игроков "Вашингтон Кэпиталз" во главе с Александром Овечкиным пригласили в Белый дом. Президент США традиционно принимает у себя победителей хоккейного сезона НХЛ, напоминает NBC.