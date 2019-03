Трамп прилюдно приласкал Овечкина (видео)

Александр Овечкин пообещал Дональду Трампу: "Кэпиталз" постарается еще раз выиграть Кубок Стэнли. "Спасибо за прием. Для нас большая честь находиться здесь и встретиться с Вами лично. Мы попытаемся снова достичь этого, выиграв Кубок Стэнли. У нас та же команда, но теперь опытная", – отметил Александр Овечкин.

