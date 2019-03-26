Трамп прилюдно приласкал Овечкина (видео)
Александр Овечкин пообещал Дональду Трампу: "Кэпиталз" постарается еще раз выиграть Кубок Стэнли. "Спасибо за прием. Для нас большая честь находиться здесь и встретиться с Вами лично. Мы попытаемся снова достичь этого, выиграв Кубок Стэнли. У нас та же команда, но теперь опытная", – отметил Александр Овечкин.
.@ovi8 delivered a speech next to his teammates, the Stanley Cup, and @realDonaldTrump in the Oval Office pic.twitter.com/JTfgrYDVmd— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 25 марта 2019 г.
Несколько дней назад было объявлено, что игроков "Вашингтон Кэпиталз" во главе с Александром Овечкиным пригласили в Белый дом. Президент США традиционно принимает у себя победителей хоккейного сезона НХЛ, напоминает NBC.
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