Оказавшаяся на грани срыва Загитова жестко ответила на претензии
Загитова призналась рассказала о том, что после триумфальной победы на Олимпийских играх-2018 в Южной Корее она почувствовала груз ответственности. В затылок юной чемпионке дышат восходящие звезды фигурного катания
По словам спортсменки, c триумфа на ЧМ-2018 прошло всего полгода, но уже многое изменилось. Тем не менее, Загитова не хочет, чтобы люди думали, что она зазвездилась и много о себе возомнила.
Фигуристка старается быть "спокойным, обычным человеком". Более того, Алина повзрослела и стала более серьезной.
Теперь она больше внимания уделяет разным вещам, в том числе и еде. Однако ее сконцентрированность касается и тренировок, ведь фигуристка не может подводить тренера даже в мелочах, передает teleprogramma.pro.
Также стало известно, что Алина Загитова побила мировой рекорд на предсезонном турнире в Германии. Спортсменка набрала за свой прокат 79,93 балла.
Ранее сообщалось, что Загитову сняли с международного турнира в Братиславе. Информация появилась на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). По некоторым данным, спортсменке неверно оформили документы.
Мемориал Ондрея Непелы – международные соревнования, проводимые Словацкой федерацией фигурного катания. Турнир проходит с 20 по 22 сентября. Участие в нем должно было открыть сезон для Загитовой.
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