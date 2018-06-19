Татьяна Тарасова дала странное напутствие сборной России на ЧМ

До важного для всей России матча национальной сборной с командой Египта в рамках ЧМ-2018 остаются считаные часы. Российские звезды, а также мировые футбольные деятели пожелали отечественным спортсменам уверенности в своих силах и разгромной победы.

Резидент Comedy Club Гарик Харламов дал наставление российской сборной перед матчем с Египтом в Instagram. В своем видеообращении юморист порекомендовал отечественным футболистам "вырубить" Мохаммеда Салаха.

"Позвоните Рамосу, спросите, как он это сделал. И дальше спокойно играете, потому что остальные не страшные: они сами не знают, как их зовут", – сказал Харламов. Юморист напомнил, что россияне активно поддерживают сборную и болеют за нее, а также пожелал спортсменам удачи.

Известный актер Михаил Боярский дал подробный прогноз на предстоящий матч, передает Russia Today. "Я полагаю, что наша команда выиграет. Трудно сказать, с каким счетом, но я хотел бы, чтобы было 3:1", – заявил он.

Напутствие 2 !!! Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 18 Июн 2018 в 6:29 PDT

Не остались в стороне и деятели спорта, которые выразили поддержку команде и стране в целом. Тренер Татьяна Тарасова уверена: в конце турнира все будут плакать как в 1980 году, когда улетал олимпийский мишка, сообщает ТАСС.

"Являюсь ли я футбольным болельщиком? Скорее нет, но я болею за весь этот чемпионат, ведь это большой праздник и большое счастье – к нам приехали тысячи людей, у нас все было готово, все в срок", — рассказала мастер спорта СССР. Тарасова пожелала российским игрокам получать удовольствие от процесса, а также выкладываться на полную.

Однако подобный оптимизм разделяют не все. Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец считает, что матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 между командами России и Египта не выявит победителя, пишет "Интерфакс". "Посмотрим, что будет с составом, кто насколько готов. Но то, что у команды Египта есть кому играть, мы увидели в матче с Уругваем", – подчеркнул Бышовец.

Своим мнением касательно предстоящей игры также поделился португальский футболист и тренер Жозе Моуринью. Он отметил, что именно этот матч станет решающим в борьбе за выход в плей-офф.

При этом наставник положительно оценил шансы российской сборной на победу. По его мнению, как и в случае с Саудовской Аравией, игра завершится в пользу России, но для этого ей необходимо остановить лидера египетской команды – Мохаммеда Салаха.

Напомним, что ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В открывающем матче отечественные футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. Теперь россиянам предстоит сразиться с командой Египта. Матч пройдет 19 июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.

