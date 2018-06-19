Главный враг России на ЧМ пригрозил разнести сборную
Салах опубликовал в Instagram видеообращение, в котором напомнил о своих заслугах, а также рассказал о важности поддержки болельщиков. "Готов к завтрашнему дню", – подписал пост египетский футболист.
Поклонники спортсмена пожелали ему удачи в предстоящем матче, сообщает Ura.ru. В комментариях к видео болельщики попросили кумира показать достойную игру. "Давай, Салах. Нужно поставить Россию на место", – отметили они.
Незадолго до начала ЧМ-2018 Мохаммед Салах получил серьезную травму плеча, столкнувшись с капитаном "Реал Мадрида" Серхио Рамосом, пишет сайт "Комсомольская правда". По этой причине участие египтянина в первых играх мундиаля оставалось под большим вопросом.
Несмотря на громкое заявление футболиста, эксперты убеждены, что исход каждого матча ЧМ-2018 зависит от слаженности действий всех игроков. Главный тренер сборной Египта Эктор Купер подчеркнул, что Мохаммед Салах – ключевое звено команды, но не стоит отталкиваться от готовности лишь одного человека.
Между тем коту-оракулу по кличке Ахилл вновь предстоит напророчить итоги матча между сборными России и Египта, передает телеканал "360". Ранее он выбрал миску с кормом, возле которой находился триколор, предсказав победу страны – хозяйки ЧМ-2018.
Напомним, что мундиаль проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В открывающем матче отечественные футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. Теперь россиянам предстоит сразиться с командой Египта. Матч пройдет 19 июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.
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