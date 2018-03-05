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Спорт

Медведева хочет выступать за другую страну после трагедии на Олимпиаде

Евгения Медведева. Фото: instagram.com/jmedvedevaj
Серебряный призер Игр-2018 в Пхенчхане Евгения Медведева приняла серьезное решение. Она задумывается о том, чтобы продолжить карьеру, катаясь за другую страну.
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Неожиданную новость сообщает журнал SNC со ссылкой на собственные источники. По данным издания, сейчас фигуристка всерьез думает над этим, но окончательного решение пока не озвучивала.

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Евгения Армановна Медведева

Евгения Армановна Медведева фигуристка

Можно предположить, что выступать не за Россию Медведева собралась из-за трагедии на Олимпиаде: Евгения второй раз в сезоне проиграла Алине Загитовой. На главном турнире в жизни любого фигуриста Женя стала лишь второй. После проката Медведева, всегда улыбавшаяся на льду, разрыдалась.

Ранее СМИ сообщили о том, что спортсменка намерена сменить наставника – Этери Тутберидзе. Якобы, причиной ухода от тренера стали возникшие между ними разногласия.

В свою очередь Тутберидзе прокомментировала поступившую информацию о желании Жени выступать за другую страну и "бросить" наставника. "Вот видите, как… И я, и Медведева слышим это впервые от вас. Мы об этом ничего не слышали", – цитирует тренера "Спорт-Экспресс". Президент Федерации фигурного катания Александр Горшков заявил, что ему ничего неизвестно о том, что фигуристка покидает группу Этери Тутберидзе.

Напомним, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в олимпийском сезоне из-за травмы пропустили финал "Гран-при", завоевала серебро чемпионата Европы в Москве и два серебра Игр-2018 в Пхенчхане – в командном турнире и в женском одиночном катании, уступив Алине Загитовой. После Олимпиады 18-летняя фигуристка заявила о намерении продолжить карьеру до Пекина-2022.

Автор: Валерия Нарская5 марта 2018, 21:55
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