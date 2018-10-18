Инвалид обскакала красавицу Загитову
Представительницу Соединенных Штатов признали лучшей в индивидуальных видах спорта. Это второй случай в истории, когда награду WSF получил спортсмен с ограниченными возможностями.
О победе американки фонд объявил в своем Twitter-аккаунте. О том, что за награду поборется 16-летняя Алина Загитова, стало известно 24 июля.
В феврале 2018-го россиянка завоевала золотую и серебряную медали на Олимпийских играх в Пхенчхане. Кроме того, в профессиональной копилке Загитовой победа на чемпионате Европы, прошедшем в Москве.
Оксана Мастерс на Паралимпиаде-2018 завоевала сразу пять медалей. Две золотые и одну бронзовую – как лыжница и две в биатлоне.
Oksana Masters becomes the second-ever Para athlete to win the SOY Award. Congratulations to our 2018 Individual Sportswoman of the Year!— Women's Sports Fdn (@WomensSportsFdn) 18 октября 2018 г.
�� Michael Loccisano/Getty Images for Women's Sports Foundation pic.twitter.com/ooesWe5dMy
Как писали Dni.Ru, недавно Загитова с триумфом выступила на турнире в Германии, установив мировой рекорд. Особенно понравилось зрителям ее показательное выступление, на котором спортсменка предстала в образе Лары Крофт.
Поклонников интересуют не только спортивные успехи Алины, но и ее личная жизнь. Девушка периодически публикует в своих соцсетях фото и видео, собирающие сотни лайков и комментариев.
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