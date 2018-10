Инвалид обскакала красавицу Загитову

Представительницу Соединенных Штатов признали лучшей в индивидуальных видах спорта. Это второй случай в истории, когда награду WSF получил спортсмен с ограниченными возможностями.

О победе американки фонд объявил в своем Twitter-аккаунте. О том, что за награду поборется 16-летняя Алина Загитова, стало известно 24 июля.

В феврале 2018-го россиянка завоевала золотую и серебряную медали на Олимпийских играх в Пхенчхане. Кроме того, в профессиональной копилке Загитовой победа на чемпионате Европы, прошедшем в Москве.

Оксана Мастерс на Паралимпиаде-2018 завоевала сразу пять медалей. Две золотые и одну бронзовую – как лыжница и две в биатлоне.

Oksana Masters becomes the second-ever Para athlete to win the SOY Award. Congratulations to our 2018 Individual Sportswoman of the Year!



Michael Loccisano/Getty Images for Women's Sports Foundation pic.twitter.com/ooesWe5dMy