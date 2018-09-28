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Спорт

Рекордсменка Загитова с роскошными ногами покорила весь мир

Алени Загитова. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Российская фигуристка Алина Загитова снова превзошла своих соперников. Спортсменка установила мировые рекорды в произвольной программе и по общей сумме баллов за прокаты на предсезонном турнире в Германии. 
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За произвольную программу Загитова получила 158,50 балла, по сумме – 238,43 балла. До соотечественницы мировой рекордсменкой в произвольной программе была 16-летняя японка Рика Кихира, передает ТАСС.

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Стоит отметить, что не только успехи в спорте Загитовой вызывают повод для гордости. Представители общественности восхитились внешними данными фигуристки. 

Обитатели всемирной паутины пишут, что девушка находится в прекрасной физической форме. В частности, объектом восхищения стали ноги рекордсменки.

Напомним, что 27 сентября Загитова на том же турнире побила мировой рекорд в короткой программе, набрав 79,93 балла. Таким образом, 16-летняя фигуристка стала абсолютной мировой рекордсменкой в женском одиночном катании.

Знаменитый фигурист и хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление чемпионки Игр-2018 Алины Загитовой на турнире "Небельхорн Трофи". По его мнению, фигуристка находится в хорошей форме, однако хореограф предложил не переоценивать ее достижения.

Он практически объявил бойкот ее рекордам. "Я бы вообще не обращал внимания на эти рекорды, потому что новая система. Чтобы рекорды бились, нужно достаточно долгое время. В фигурном катании есть только два рекорда – первое место и любовь зрителей. Другие рекорды нам не нужны", – отметил Авербух.

28 сентября 2018, 20:28
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