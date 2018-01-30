Корейскую спортсменку затравили за симпатию к Сотниковой

Южнокорейскую чемпионку по художественной гимнастике Сон Ен Чжэ раскритиковали на родине за то, что она поставила лайк в соцсети российской фигуристке Аделине Сотниковой. Интернет-тролли атаковали Instagram-аккаунт Ен.

На своей странице в соцсети Аделина выложила фотографию с золотой олимпийской медалью Игр-2014 в Сочи, сообщает "Газета.ru". Она-то и стала камнем преткновения.

Тогда борьба за золото шла между Сотниковой и южнокорейской фигуристкой Ким Ен А. После якобы незаслуженной победы российской спортсменки ее соперница покинула большой спорт, чем крайне разочаровала болельщиков из Южной Кореи.

Судя по всему, южнокорейским пользователям Instagram не понравилось, что Ен Чжэ поддерживает российскую фигуристку. По словам самой гимнастки, она не раз становилась жертвой травли. "Некоторые корейцы не очень любят меня. Они вынуждают меня избегать контактов с моим народом", – цитирует спортсменку South China Morning Post.

Публикация от Adelina Sotnikova (@adelina_sotnikova_2014) Янв 26, 2018 at 6:00 PST

Девушка извинилась перед подписчиками, отметив, что такое больше не повторится. Из-за массовых жалоб недовольных пользователей ее аккаунт в Instagram был заблокирован администрацией социальной сети.

Напомним, в апреле 2014 года Корейский союз конькобежцев подал протест на победу Аделины Сотниковой в Сочи. Он касался спорного, по мнению корейцев, состава судейской бригады на соревнованиях фигуристок на Играх.