Школьница из России катком проехалась по фигуристкам

Россиянка Алина Загитова выиграла дебютный чемпионат Европы по фигурному катанию. Она опередила свою именитую соотечественницу Евгению Медведеву и в короткой, и в произвольной программах.



Общее преимущество 15-летней школьницы составило 5,38 балла. По итогам произвольной и короткой программ спортсменка набрала 238,24 балла. "Я чувствую радость и облегчение, очень рада, что обе программы удалось откатать чисто. Постараюсь удержать эту планку. Сейчас я счастлива, но нужно стремиться побеждать на более крупных соревнованиях", – сказала Загитова.

Поздравляем новую чемпионку Европы! 👏👏👏Алина Загитова завоевала золото #ЧЕ по фигурному катанию в Москве. Евгения Медведева – серебряный призер! pic.twitter.com/rgiRMlGV38 – Olympic Russia (@Olympic_Russia) 20 января 2018 г.

15-летняя фигуристка выиграла все турниры, в которых принимала участие в этом году. Она в буквальном смысле проехалась катком по соперницам.

Медведева впервые стала серебряным призером чемпионатов Европы. Еще одна представительница России Мария Сотскова стала третьей в произвольной программе, но по сумме двух программ уступила пятикратной чемпионке Европы Каролине Костнер из Италии.

Для Загитовой этот чемпионат Европы стал первым на взрослом уровне. Медведева является двукратной победительницей турнира.





Комментируя итоги соревнований, известный продюсер и хореограф, серебряный призер Олимпийских игр-2002 в танцах на льду Илья Авербух отметил: "Российская фигуристка Алина Загитова еще в начале сезона показывала, что год будет для нее успешным. У нее очень большой потенциал. Это такой последний бой перед Олимпийскими играми. Уверен, что Женя (Медведева) сейчас тоже разозлится и будет прям впахивать на тренировках, она знает, в чем ей усиливаться и прибавлять, а может быть даже где-то пойти на определенный риск. Потенциал у нее очень большой. Очень рад за Загитову, в начале сезона я был на тренировках, видел готовность Алины в тот момент уже, и было понятно, что она в этом сезоне будет очень сильна, она как раз пришла к пику своей формы".

"Загитовой немного не хватало стабильности, но на чемпионате Европы она показала программы стабильно. При этом она выиграла и финал чемпионской серии Гран-при, правда в отсутствие Жени Медведевой. Девочки нас уже приучили, что возникают такие пиковые сезоны, когда они щелкают один турнир за другим как орешки", – цитирует Авербуха РИА Новости.

"Жене чуть сложнее, все-таки она уже двукратная чемпионка мира, держится на пике формы уже несколько лет. Борьба еще будет. У Алины тоже есть свои поклонники, мне тоже очень импонирует, как ярко и эмоционально она катается, насколько она интересна. С Женей мы прошли практически весь олимпийский цикл, три года ставил ей программы, в этом году короткую программу. Сложный сезон, олимпийский сезон, но я верю в Женю и в ее удачу", – подчеркнул специалист.