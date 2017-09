Овечкину запретили играть за Россию на Олимпиаде-2018

Вердикт ИИХФ стал известен благодаря заявлению вице-президента НХЛ Билла Дэйли. Его опубликовал в своем Twitter финский журналист Ристо Пакаринен. Как выяснилось, руководство Лиги получило бумагу от Международной федерации хоккея, где сказано: ИИХФ не допустит до Олимпиады игроков, которые имеют действующие контракты в Национальной хоккейной лиге.

Еще в апреле стало известно, что НХЛ запретила своим игрокам ехать в Пхенчхан. Соответственно, Лига не намерена создавать "окно" в турнирном календаре под Олимпиаду-2018. Однако форвард "Вашингтон Кэпиталз", суперзвезда Александр Овечкин сразу заявил, что отправится в Корею, несмотря на запрет. "Я по-прежнему намерен принять участие в Олимпиаде. Не вижу отличий от той ситуации, что сложилась перед Играми в Сочи. Календарь на следующий сезон у НХЛ тоже не готов. А раз не готов – думаю, лига блефует", – сказал Ови журналистам.

Как говорят эксперты, надежда была, видимо, на то, что Овечкина поддержат другие звездные игроки Лиги, в том числе россияне Сергей Бобровский, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Артемий Панарин. Однако Ови ждало разочарование. Позицию его соотечественников сформулировал в шутливой форме форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин. "Я бы очень хотел, но я – не Овечкин. Путин мне не звонит", – прокомментировал ситуацию нападающий "Пингвинов".

"In my mind, I'm going. It doesn't matter." - Alex Ovechkin made his stance on participating at the Olympics very clear. pic.twitter.com/p2OvoO8nQp