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Спорт

Овечкину запретили играть за Россию на Олимпиаде-2018

Александр Овечкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Pavel Paprskar
Международная федерация хоккея не допустит игроков НХЛ к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане. Решение главы ИИХФ Рене Фазеля поставило точку в противостоянии Александра Овечкина с Национальной хоккейной лигой.
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Вердикт ИИХФ стал известен благодаря заявлению вице-президента НХЛ Билла Дэйли. Его опубликовал в своем Twitter финский журналист Ристо Пакаринен. Как выяснилось, руководство Лиги получило бумагу от Международной федерации хоккея, где сказано: ИИХФ не допустит до Олимпиады игроков, которые имеют действующие контракты в Национальной хоккейной лиге.

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Александр Михайлович Овечкин хоккеист

Еще в апреле стало известно, что НХЛ запретила своим игрокам ехать в Пхенчхан. Соответственно, Лига не намерена создавать "окно" в турнирном календаре под Олимпиаду-2018. Однако форвард "Вашингтон Кэпиталз", суперзвезда Александр Овечкин сразу заявил, что отправится в Корею, несмотря на запрет. "Я по-прежнему намерен принять участие в Олимпиаде. Не вижу отличий от той ситуации, что сложилась перед Играми в Сочи. Календарь на следующий сезон у НХЛ тоже не готов. А раз не готов – думаю, лига блефует", – сказал Ови журналистам.

Как говорят эксперты, надежда была, видимо, на то, что Овечкина поддержат другие звездные игроки Лиги, в том числе россияне Сергей Бобровский, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Артемий Панарин. Однако Ови ждало разочарование. Позицию его соотечественников сформулировал в шутливой форме форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин. "Я бы очень хотел, но я – не Овечкин. Путин мне не звонит", – прокомментировал ситуацию нападающий "Пингвинов".

И вот теперь решение Фазеля закрыло последнюю дорожку для Александра в Пхенчхан, пишет "Спорт-Экспресс". "Он может наплевать на решение "Вашингтона", на решение НХЛ, но от его бунта не будет никакого проку, если его нельзя будет внести в заявку на турнир. Конечно, остается вариант разорвать контракт с "Кэпиталз" (что означает "добровольное завершение карьеры" за океаном – как в 2013 году у Ильи Ковальчука)", – пишет издание. Однако, подчеркивают авторы, Александр, который отдал "Вашингтону" больше десяти лет карьеры, ни за что не "кинет" болельщиков "Столичных".

Эксперты пока не могут найти ответ на вопрос: зачем Овечкин начинал свою "войну"? Ведь исход этого противостояния был предрешен. Что же касается действий ИИХФ, отмечают наблюдатели, то Фазель своим шагом фактически помог Ови выбраться из патовой ситуации. "Если раньше он в любом случае оказывался в минусе (выбор в пользу Олимпиады – кара НХЛ вплоть до пожизненной дисквалификации, выбор в пользу "Вашингтона" – неоправданные ожидания российских болельщиков), то теперь он лишен даже возможности выбирать", – заключают эксперты.

Автор: Андрей Евлампиев8 сентября 2017, 14:54
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